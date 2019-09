Künstler bringen Regensburger Dom zum Leuchten

Hunderte Zuschauer haben am Sonntagabend die Premiere der Illumination des Regensburger Doms verfolgt. In einer fünfzehnminütigen Lichtshow führte das Künstlerkollektiv "Spectaculaires" aus Frankreich durch die Baugeschichte des Regensburger Doms. Dabei erstrahlte die Westfassade des Doms mal in bunten Farben, mal in malerischen Sternbildern.

150 Jahre Domtürme

Die Lichtkünstler wurden anlässlich des Jubiläums 150 Jahre Fertigstellung der Domtürme nach Regensburg geholt. Noch bis Freitag ist die Lichtinstallation jeden Abend dreimal (19.30 Uhr, 20.30 Uhr und 21.30 Uhr) zu sehen. Der Regensburger Dom wurde ab Mitte des 13. Jahrhunderts neu erbaut. Die Vorgängerkirche war einem Brand zum Opfer gefallen. Mitte des 15. Jahrhunderts war der Bau weitgehend fertiggestellt.

Zehn Jahre dauerte der Bau der Turmspitzen

Mit seinem 85 Meter langen und mehr als 30 Meter hohen Kirchenschiff gehört der Dom Sankt Peter heute zu den bedeutendsten gotischen Kirchenbauten in Deutschland. Die beiden Turmhelme, die den Dom heute zum Regensburger Wahrzeichen machen, wurden erst rund 400 Jahre später aufgesetzt. Die Initiative dazu kam unter anderem von Bayerns König Ludwig I. Zehn Jahre lang dauerte der Bau der beiden Turmhelme, 1869 wurden die Arbeiten schließlich vollendet.