"Küko-Expo 2022": Künstlerkolonie Fichtelgebirge feiert Jubiläum

In der Kunstgalerie "ET4GE" in Röslau feiert die Künstlerkolonie Fichtelgebirge (Küko) ihr zehnjähriges Bestehen. Bis 21. Januar 2023 zeigen rund 40 regionale Talente in einer sogenannten "Küko-Expo 2022" ihre Werke. Von bildender Kunst über Performances, Demonstrationen und Mitmachangeboten ist unterschiedlichstes geboten.

Künstler-Netzwerk plant Pop-up-Store in Hof

"Wir schauen auf zehn Jahre zurück, in denen sich aus einer kleinen Facebook-Gruppe das mit derzeit 120 Mitgliedern stärkste deutsche Netzwerk von Kreativschaffenden im ländlichen Raum entwickelt hat", so Sabine Gollner, die Küko-Vorsitzende in einer Presseinfo zum Jubiläum. Die Feier samt Vernissage beginnt am 2. Oktober um 17 Uhr. Die Küko-Expo 2022 in Röslau im Landkreis Wunsiedel ist jeweils im 14-tägigen Rhythmus samstags ab 19 Uhr geöffnet.

Die Künstlerkolonie ist ein Netzwerk, das sich über Kreative aus Architektur, Bildender Kunst, Film, Design, Wort und Musik mit dem Ziel zusammengefunden hatte, das kreative Potenzial der Region Fichtelgebirge sichtbar zu machen. Jüngstes Projekt ist die Konzeption und Realisierung eines Souvenir Pop-up-Stores in Hof, mit dem ein Ladenleerstand beseitigt und die Fläche nachhaltig belebt werden soll. Derzeit suche die Stadt Hof als Auftraggeber geeignete Ladenflächen für dieses mit Bundesmitteln geförderte Projekt, heißt es in einer Pressemitteilung der Küko.

Live-Kunstaktion im November in Röslau

Am 26. November wird es eine Live-Kunstaktion geben: Der junge Künstler Marius Seidlitz wird eine Leinwand in der "ET4GE" in Röslau gestalten. Marius Seidlitz ist laut Küko in den vergangenen Jahren von einem unbekannten Maler in die große Kunstwelt aufgestiegen und stellt nun an der Seite von Neo Rauch, Banksy und anderen Größen aus. Seidlitz ist in Erfurt geboren, lebt und arbeitet in Bayreuth.