Kühler Blick auf Moderne: Rundgang durchs Christian Schad Museum

Es war ein privater Porträtauftrag, der Christian Schad im Jahr 1942 nach Aschaffenburg brachte, das dann, bis zu seinem Tod 1982, Zentrum seines Lebens und Arbeitens wurde. Der Erdgeschossraum des Museums zeigt mit einer großformatigen Fotografie des zerbombten Berlin, warum Aschaffenburg diese entscheidende Rolle im Leben des neusachlichen Künstlers spielen konnte: Auch Schads Atelier war getroffen worden, seine spätere Frau Bettina Mittelstädt allerdings konnte seine Werke retten.

Und Aschaffenburg, so zeigt dann der Eröffnungsraum, tut alles, um den berühmten Maler zum Bleiben zu bewegen. Thomas Schauerte, Generaldirektor der Aschaffenburger Museen erzählt: "Und jetzt bekommt er einen Auftrag, den ersten Staatsauftrag in Anführungszeichen, 1943, nämlich die Kopie der berühmten Stuppacher Madonna von Grünewald, und dann fährt er tatsächlich nach Stuppach, macht Skizzen und Kopien, vor Ort, von den Details, und setzt sich dann zuhause, inzwischen Aschaffenburg, hin, um diese Kopie auszuführen. 1947 liefert er es dann tatsächlich ab, und es kommt dann nicht wie ursprünglich geplant im Trauzimmer des Schlosses zur Aufstellung, sondern in der Maria-Schnee-Kapelle hier in der Stiftskirche, wo auch das Original ursprünglich gestanden hat."

Und zwischen Matthias Grünewald und Christian Schad, so zeigen die Kopie und eine großartige formatgetreue Zeichnung, gab es deutliche Wahlverwandtschaft: Detailbesessenheit, Klarheit der Farbe, eine geradezu zärtlich genaue Figurendarstellung. Der Künstler ergänzte einige Schadstellen des Gemäldes aus eigener Fantasie.

Kunst eines Einzelgängers

Die altmeisterliche Malweise hatte Christian Schad in Italien, in Rom und Neapel, studiert. Der Künstler, der sich über ein gefälschtes Attest der Einberufung in den Ersten Weltkrieg entzog, kam vorher in Zürich mit der Dada-Bewegung in Kontakt, experimentierte mit expressionistischer und kubistischer Malweise. 1916, in Genf, malt er die Insassen einer Heilanstalt für Geisteskranke, wie man damals sagte. Er diffamiert sie nicht, sondern nimmt Anteil, wahrt die Würde der Dargestellten.

"Mit seinem, ich sag mal, Austritt aus dem Ersten Weltkrieg macht er sich selbst zum Außenseiter, er war immer ein Einzelgänger und auch kein einfacher Mensch, und interessiert sich auch künstlerisch sehr stark für gesellschaftlichen Außenseiter. Dazu gehören die Insassen dieser Heilanstalt, und später in Berlin das Homosexuellenmilieu."

Das Ausstellungskonzept präsentiert Christian Schad als Einzelgängerfigur und Selfmademan vor dem Hintergrund der europäischen Avantgarde. Mitte der 1920er Jahre entstehen dann die sogenannten neusachlichen Bilder: kristallklare Porträts, distanziert, scheinbar ohne große Emotion oder Empathie gemalt. Prunkstück der Ausstellung und zugleich Leitmotiv der Museumswerbung ist das 1930 entstandene Porträt einer Mexikanerin. Es zeige exemplarisch, warum Schads Porträtkunst damals so geschätzt wurde, erklärt der Kurator: "Also eine bestrickende Materialästhetik, die auf kleinste Details eingeht und dann eine fast fotorealistische Wiedergabe des Inkarnats, also der Hautoberfläche dieser Dame. Sie steht uns unbewegt, streng frontal gegenüber. Und das geht soweit, dass dieser symmetrische Bildaufbau die Mittelsenkrechte genau durch ihren Scheitel fallen lässt. Also unemotionaler, beruhigter, fast schon sedierter kann man einen Menschen kaum darstellen."

Neue Sachlichkeit und Magischer Realismus

Das Christian-Schad-Museum überrascht mit einer Fülle selten gesehener Gemälde, Zeichnungen, Grafiken und Schado-Graphien. Diese kurz nach dem Ersten Weltkrieg vom Künstler erfundenen Fotogramme entstanden durch Belichtung von auf Fotopapier platzierten Gegenständen, zeigen Schads Experimente mit der Abstraktion. Der Weg durch sein Künstler-Leben bis hin zum esoterisch eingefärbten Magischen Realismus seiner späten Jahre ist immer wieder von großformatigen Fotografien der Zeitgeschichte begleitet: Armenspeisung in der Weimarer Republik, bettelnde und verkrüppelte Menschen, Aufmarsch der Nazis.

Schad, das wird nicht verschwiegen, war ein Mitläufer. Gleich 1933 in die Partei eingetreten, wollte er den NS-Kulturbetrieb für sich nutzbar machen. Die fotografischen Zeugnisse der Zeitgeschichte machen allerdings überdeutlich, dass Christian Schad mit seinem Interesse für die Dandys, Snobs und bunten Vögel der Roaring Twenties in einem Elfenbeinturm, in einer sehr eigenen Welt lebte.

Fazit: Ein aufregendes Museum, mit außergewöhnlichen Werken, gelungen eingefügt in eine denkmalgeschützte Architektur der Aschaffenburger Altstadt.