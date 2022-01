"Kritische Torschlussjahre": Singen gegen die Einsamkeit

Ein riesiges Sitzkissen dominiert die Bühne, ebenfalls in gedecktem Rosa. Es könnte einen Kussmund symbolisieren oder auch ein weibliches Geschlechtsteil, es ist jedenfalls kuschelig, anschmiegsam, weich und tröstlich. Darüber Sonne und Mond, die Sterne, ebenfalls milde herab schauend auf die Seelennöte der alleingebliebenen Hannah, die sich doch so sehr anstrengt, endlich einen Mann zu überzeugen. Klar, Künstler wissen, wie schwer es ist, nach einer Vorstellung keinen Ansprechpartner zu haben, allein in der Unterkunft zu sein, alle paar Monate die Stadt wechseln zu müssen: "Man ist in dem Job einfach auch viel alleine, weil man natürlich immer dahingehen muss, wo die Arbeit ist, und das macht nicht jeder Partner mit", so Yvonne Köstler gegenüber dem BR. "Es sei denn, man hat jemandem aus dem Business an seiner Seite, der entweder selbst auf der Bühne steht oder zumindest die Arbeitszeiten versteht. Und dadurch sind viele Kolleginnen und Kollegen alleine, weil es sonst oft gar nicht anders geht."

Yvonne Köstler macht das ganz großartig, stemmt die 70 Minuten bewundernswert und brilliert, als sie zehn Tipps zum Aufreißen veranschaulicht, einschließlich Augenklappern, Lippen befeuchten und Arme ausbreiten. Ob es gegen Einsamkeit hilft? Genauso wenig wie das Internet, denn, das macht der Abend deutlich, wer nicht mehr allein sein will, müsste erst mal einem anderen wirklich zuhören. Doch dazu reichen Interesse und Energie meist nicht aus. Und so können die Torschlussjahre ihren Schrecken verbreiten, die Männer weiter von einer Tasse Kaffee faseln, zu der sie dann doch nie einladen, und die Frauen ihren nächsten "Runden" allein unter der Discokugel feiern. Der Zimmerbrunnen und die Jahre plätschern einfach weiter.

Wieder am 16., 26. und 27. Januar am Theater an der Rott in Eggenfelden, weitere Termine bis 13. Februar.