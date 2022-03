Kritiker sollen gehen: Duma-Chef nennt Valery Gergiev Vorbild

Die russischen Machthaber werden immer nervöser, und dazu haben sie auch allen Grund: Täglich mehren sich die Stimmen, die den Angriff auf die Ukraine verurteilen, besonders in Kunst und Kultur, aber auch in der Wirtschaft. Gerade haben sich zahlreiche Vertreter der russischen Filmindustrie vehement gegen den Krieg ausgesprochen, das St. Petersburger Wirtschaftsblatt "Kommersant" druckte einen Kommentar, in dem sich Sergei Utkin, der Leiter des Forschungszentrums für Weltwirtschaft der Akademie der Wissenschaften (IMEMO) vehement für den Abbruch des Angriffs aussprach: "Die Militäroperation kam für alle, einschließlich der Eliten und der Expertengemeinde, völlig überraschend. Es ist an der Zeit, zuzugeben, dass die Kosten zu hoch sind und keine Gewinne in Aussicht stehen."

Duma-Chef: "Gergiev zeigte Zivilcourage"

Solche Äußerungen hört der Sprecher des russischen Parlaments, Wjatscheslaw Wiktorowitsch Wolodin (58), offenbar äußerst ungern. Jedenfalls verlangte er von allen Kulturschaffenden, die mit dem Krieg nicht einverstanden sind, sie sollten ihre Jobs kündigen. Die meisten lebten ja von staatlich finanzierten Stellen. Begründung: Dem Star-Dirigenten Valery Gergiev sei es in München unter umgekehrtem Vorzeichen ja nicht anders ergangen. Er sei gefeuert worden, weil er die "Militäroperation" nicht verurteilen wollte. Gergiev habe damit ein "Zeichen von Zivilcourage" gesetzt, so der Politiker.

Der Dirigent, der sich bis jetzt mit keinem Wort zum Angriff auf die Ukraine geäußert hat, sei ein "Mann mit starkem Willen und Charakter". Auf seinem Telegram-Kanal funkte Wolodin: "Ein großer Meister, ein Mann von Weltruf wird gefeuert! Wofür? Was hätte er sagen sollen? Sie wollten, dass er sein Land verrät, die NATO und Neonazis unterstützt?" Ausdrücklich verwies Wolodin lobend darauf, dass Gergiev auf zwei Kriegsschauplätzen mit russischer Beteiligung, in Ossetien und Syrien, Konzerte dirigiert habe.

Putin-Fan: "Gergievs Rauswurf gelassen hinnehmen"

Wolodin behauptete außerdem, die Putin-Kritiker würden im Westen nicht wirklich geschätzt, sondern nur "missbraucht", um Russland zu schwächen und letztlich als Menschen "verachtet, die ihr Volk verraten" hätten.

Verständnis von unerwarteter Seite bekam Gergiev übrigens vom Dirigentenkollegen Christian Thielemann. Der sagte: "Mir ist bei dieser Diskussion oft ein bisschen zu viel Häme im Spiel. Ich kenne ihn auch persönlich recht gut. Wir haben nie über Politik gesprochen. Aber ich muss sagen, ich bewundere ihn sehr." Er sei "gern ins Konzert" gegangen, wenn Gergiev dirigiert habe.

Der russische Schauspieler, "Volkskünstler" und Putin-Fan Nikolai Burlajajew (75), der einst unter dem Regisseur Andrei Tarkowski drehte, schrieb: "Der Westen selbst hat diesen Eisernen Vorhang geschlossen, nicht wir. Wir sind weltoffen, wir sind stark, auch geistig. Wir sind nicht so kaputt wie die westliche Welt. Daher ist der Rauswurf von Gergiev und Netrebko folgerichtig, er muss gelassen hingenommen werden. Das war zu erwarten."

Russische Politiker beklagen "echte Hysterie"

Andere Duma-Abgeordnete forderten, alle öffentlich Bediensteten rauszuwerfen, die die "Autorität" Russlands untergraben und das Land "verunglimpften". Es gebe mittlerweile eine "echte Hysterie" und "Fälschungen", was die Lage in der Ukraine betreffe. Ein Zeichen dafür, dass sich die Putin-Fans zunehmend unwohl fühlen angesichts der massiven in- und ausländischen Kritik. Witali Milonow (48) von der Partei "Einiges Russland" ist der Ansicht, dass es zwar Meinungsfreiheit gebe, nicht jedoch ein Recht auf "Verbreitung böswilliger Informationen".

Unterdessen berät die Duma über eine Gesetzesverschärfung, wonach Personen, die "antirussische Sanktionen" fordern, mit Haftstrafen von bis zu drei Jahren rechnen müssten.

Lawrow: "Erwarteten keine Sanktionen gegen Kultur"

Das martialische Auftreten einiger Putin-Getreuer kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie offenbar ein sehr ungutes Gefühl haben. Sogar Außenminister Sergei Lawrow sagte in einem Interview mit dem Sender Al-Dschazeera: Wir waren auf die Sanktionen vorbereitet, erwarteten aber nicht, dass sie Sportler, Intellektuelle, Schauspieler und Medienschaffende treffen würden." Es bestehe kein Grund, sich vor einem "neuen Eisernen Vorhang" zu fürchten, Russland werde sich trotz Sanktionen bestens entwickeln. Immerhin ein indirektes Eingeständnis, dass sich die Sorgen vor der internationalen Isolation mehren.