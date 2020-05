Ein Liebesbrief an das alte "Hollywood"

Oh, Hollywood! Wer es hier schaffen will, kann seine verklemmten Moralvorstellungen an der Garderobe abgeben. Spätestens wenn das Geld ausgeht. So wie Jack Costello (David Corenswet), der Schauspieler werden will. Als Tankwart getarnt kommt der Callboy der Hollywoodelite näher, als er es sich erträumt hatte. Denn eine seiner Kundinnen ist Avis Amberg (Patti LuPone), die Ehefrau eines der mächtigsten Studiobosse. Es ist das Jahr 1946 und als ihr Mann plötzlich ins Koma fällt, ist das der Anfang einer kleinen Revolution in Hollywood: Avis nutzt ihre neue Machtposition aus, verbündet sich mit den anderen Frauen im Studio und lässt die Hauptrolle in der neuesten Produktion an die junge Afroamerikanerin Camille (Laura Harrier) gehen. Auch Archie (Jeremy Pope), der Drehbuchautor, ist schwarz, der Regisseur Raymond (Darren Criss) philippinisch-stämmig – und Rock Hudson, einer der aufstrebenden Stars, ist schwul. Nach den alten Hollywood-Regeln ist dieser Film ein vorprogrammierter Flop. Aber Avis Amberg geht das Risiko trotzdem ein. Gegen alle Widerstände.

Eine schöne Fantasie

Diese Geschichte ist so nie passiert – aber sie hätte passieren können. Und zwar ausschließlich im Jahre 1946. Einer Art Vakuum-Jahr zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Beginn des Kalten Krieges. Der US-Senator Joseph McCarthy schürte nach dem Zweiten Weltkrieg die Angst vor den Kommunisten und sorgte mit einer Hexenjagd auf Homosexuelle dafür, dass Tausende durch willkürliche Denunziation ihre Arbeit und Familien verloren. Darunter auch viele Kreative in Hollywood. In dieser Zeit vergnügte man sich hier hinter verschlossenen Türen tatsächlich mit der Hilfe von Zuhälter Scotty Bowers und dessen All-Inklusive-Tankstellen-Service.