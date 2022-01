"The Tragedy of Macbeth": Intimes Kammerspiel in Schwarz-Weiß

Als der australische Filmemacher Justin Kurzel vor einigen Jahren "Macbeth" verfilmte, schuf er in der imposanten Kulisse schottischer Hochmoore ein Leinwand-Epos wie ein Schlachtengemälde, getaucht in mörderisches Rot.

Nun, bei der neuen Verfilmung vom Shakespeares Tragödie durch Joel Cohen, tropft das Blut der zahlreich Gemetzelten – insbesondere das von König Duncan, den Macbeth im Schlaf meuchelt, um selbst nach der Krone zu greifen – tintenschwarz aus den dahingestreckten Leibern. Und man traut sich fast zu wetten, dass Coel für die Aufnahmen um des besseren Effekts willen wie einst Alfred Hitchcock in "Psycho" Schokosirup verwendet hat. Denn wie der britischer Meister des Suspense seinen Horrorklassiker hat Coel diese Theaterklassikeradaption in Schwarz-Weiß gedreht.

Wenig Landschaft, viel Kammerspiel

Von den Highlands ist bei Cohen nichts zu sehen. Fast immer ist die Landschaft in dichten Dunst gehüllt, der Blick reicht meist kaum weiter als bis zur Silhouette des nächsten laublosen Baums. Im Schloss Macbeths dagegen wirft das Licht messerscharfe Schatten, schneidet, indem es durch Rundbögenfenster scheint und zwischen Säulen hindurch, gleißend helle Flächen ins Dunkel drum herum, das im Vergleich dazu gleich noch ein Stück finsterer wirkt. Hoch ragen die Wände auf, machen die Menschen klein. Und beide – die monumentalen Gemäuer wie die nebelverhangene Natur – schüren deren Ängste und Argwohn.

Der gesamte Film wurde im Studio gedreht. Set-Designer Stefan Dechant hat ein Ambiente geschaffen, das aussieht, als hätte ein Bühnenbildner irgendwann in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts eine möglichst naturalistische Theaterkulisse gebaut, die im Film dann aber stark artifiziell wirkt. Ein grandioser Effekt! Man würde sich nicht wundern, träte plötzlich Orson Welles hinter einer der Säulen hervor, der Shakespeares "Macbeth" ja tatsächlich auch einst verfilmt hat – ebenfalls in Kunstfilmkulisse übrigens.

Shakespeares Verse in umgangssprachlicher Natürlichkeit

Die drei Hexen, die Macbeth den Königsmord einflüstern, fügen sich perfekt in diese Umgebung. Gespielt werden sie von nur einer Person – der schaurig schnarrenden britischen Theaterschauspielern Kathryn Hunter, die ihre spillerigen Gliedmaßen so weit ineinander verschraubt, bis ihr Körper an ein verrenktes Vogelgerippe erinnert. Um zur Dreifaltigkeit zu werden, lässt Cohen ihre Gestalt doppelt in Tümpeln spiegeln oder er trippelt ihre Stimme.

Das Spiel von Denzel Washington und Frances McDormand als Macbeth und dessen Lady steht in bestechendem Kontrast zur ausgestellten Künstlichkeit um sie herum. Ihr US-amerikanisches Englisch färbt Shakespeares Blankversen in umgangssprachliche Natürlichkeit. So kann sich zwischen diesen beiden glänzenden Protagonisten ein psychologisch intimes Kammerspiel entspinnen, dem man gebannt folgt.

Keine nihilistische Kampfmaschine

Washington gibt den Titelhelden nicht als hartgesottenen Krieger, den die Skrupel in die Paranoia treiben, ehe er zur nihilistischen Kampfmaschine mutiert, sondern als weichen, schwermütigen, fast depressiven Charakter. Und McDromand ist keine dämonische Lady, scheint nicht angetrieben von kaltblütigem Killerinstinkt, eher von Karrierekalkül. Zum Verhängnis wird ihr, dass sie ihre Toughness überschätzt, weshalb der kühle Kopf, den sie bewahren müsste, zuletzt doch dem fiebrigen Wahn anheimfällt.

Dass beide – Denzel Washington und Frances McDormand – über 60 sind, während ihre Rollen sonst für gewöhnlich erheblich jünger besetzt werden, ist durchaus bedeutsam: Wir sehen zwei Menschen, die ihre vielleicht letzte Chance zum Aufstieg ganz nach oben beim Schopf zu packen versuchen.

Dass Washington Afroamerikaner ist, scheint hingegen ohne tiefere Bedeutung. Jedenfalls will Cohen nicht die Geschichte eines Menschen erzählen, der auf Grund seiner Hautfarbe Ausgrenzung und Vorurteilen ausgesetzt wäre. Cohen hat sich für Washington ganz offenkundig einzig deshalb entschieden, weil er schlichtweg brillant ist. Colorblind Casting nennt man das. Dass auch der Schwarz-Weiß-Film keine Farben kennt, hat damit eher nichts zu tun.

"The Tragedy of Macbeth" – ab 14.1 auf Apple TV+ und weiterhin in ausgewählten Kinos.