Unterhaltsames Schäferstündchen mit Markus Lüpertz in Regensburg

Er kommt zum Schlussapplaus nicht auf die Bühne, sondern erhebt sich oben von seinem Sitzplatz in der ersten Reihe der Mittelloge und wird vom Scheinwerfer angestrahlt: Markus Lüpertz ist auch am Theater Regensburg ganz Künstlerfürst. Er erschien im Gehrock, natürlich mit dem obligatorischen, schwarzen Spazierstock, perfekte Haltung, souveräne Erscheinung. Seine inzwischen 77 Jahre sind ihm nicht anzusehen, seine Miene scheint immer etwas ironisch, aber in diesem Fall passt das ganz gut, schließlich hat er ausgerechnet das Bühnenbild zu einem Schäferspiel gestaltet. Kann es eine altmodischere, fadere Opernform geben?

Warum darf nicht jeder sein Schicksal bestimmen?

Ganz im Gegenteil: Das Regensburger Publikum jubelte, die Premiere war ein voller Erfolg! 1786 wurde das Werk des Spaniers Vicente Martin y Soler in Wien uraufgeführt, Adelige träumten sich damals gern in eine ländliche Idylle, die es niemals gab. Schäfer waren Sinnbilder für Freiheit und Liebe, für Natürlichkeit und Anstand, alles Dinge, die damals bei Hofe selten bis nie zu finden waren. Und wenn eine Königin wie in diesem Fall singt: "Warum darf nicht jeder sein Schicksal in die eigenen Hände nehmen?" war das durchaus von gesellschaftskritischer Brisanz, denn damals wurde das Schicksal jedes einzelnen durch seine Geburt festgelegt und die Ehen grundsätzlich aus Kalkül, nicht aus Liebe geschlossen.