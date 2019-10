Schön, aber Fragment: Prince-Autobiografie "The Beautiful Ones"

Ja, man erfährt in der Autobiografie durchaus Neues über Prince, den rätselhaften Popstar, der vor drei Jahren überraschend starb. Dass er als Kind unter epileptischen Anfällen litt, wusste man bisher nicht. Dass er sich in Hotels unter dem Namen Peter Bravestrong anmeldete, war zumindest unter Fans bekannt. Außerdem finden sich in diesem mühsam auf 300 Seiten aufgeblähten Werk viele, unbekannte Privatfotos von Prince – Bilder aus der Zeit, als er noch nicht bekannt war, bis er 1978 sein erstes Studioalbum aufnahm.

Neue Details, aber auch große Lücken

Freunde der Black Music erfahren, dass Prince – wen wundert’s – im Grunde ausschließlich von der Musik des schwarzen Amerika angetan war, von Rufus feat. Chaka Kahn, den Ohio Players und und und. Ein Schlüsselmoment war für den Zwölfjährigen, der von seiner Mutter Skipper gerufen wurde, als er mit seinem Vater, einem halbprofessionellen Jazzpianisten, den Kinofilm über das Woodstock-Festival besuchte. Ab da war klar, dass Musik machen, Songs schreiben und alle möglichen Instrumente spielen die Rettung war für den schwarzen Teenager, der in Minneapolis auswuchs, an der Grenze zu Kanada. Kein Wort findet sich in dem Buch über die große Zeit von Prince, als er während der 80er-Jahre mit dem Linn-Drum-Computer, um dessen Patterns herum er seine Songs strickte, die Popmusik aus den Angeln hob.