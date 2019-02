Kunstvoller Albtraum: "M – Eine Stadt sucht einen Mörder"

Wie universell die Geschichte ist, die in sechs knapp einstündigen Folgen erzählt wird, zeigt sich auch in den Namen der Serienfiguren: sie haben keine, zumindest die Erwachsenen. Dafür haben sie eindeutig zugewiesene Attribute. Es gibt den populistischen Innenminister (Dominik Maringer) und seinen Vertrauten, den skrupellosen Verleger (Moritz Bleibtreu). Es gibt den ehebrechenden Vater (Lars Eidinger) und die psychisch gebrochene Mutter (Verena Altenberger), den trinkenden Kommissar (Christian Dolezal) und die ständig essende, aber engagierte Kommissarin (großartig: Sarah Viktoria Frick), den bleichen Mann (Bela B. Felsenheimer) und den undurchsichtigen Bonbonverkäufer (André Pohl), eine als „Die Wilde“ titulierte Unterweltchefin (Sophie Rois) und natürlich M, den Mörder (no spoiler). Hier ist Schalko sogar kompromissloser als Fritz Lang, der die erwachsenen Figuren im Original ebenfalls fast durchgehend namenslos anlegte. Aber eben nur fast.

Botschaft und Optik gehen Hand in Hand

Keine Kompromisse lautete auch Schalkos Devise bei der Wahl der Drehorte. Die Aufnahmen fanden ausschließlich in Wien statt, sollten aber den Eindruck von Studioaufnahmen erwecken, um die Brücke zu Langs Klassiker zu schlagen. Die Optik der Serie ist dementsprechend ähnlich akkurat umgesetzt wie die politische Botschaft. Entsättigte Farben gemahnen an die Schwarz-Weiß-Ästhetik des Originals, Bauten wie das von Zaha Hadid entworfene Library & Learning Center der Wiener Wirtschaftsuni oder ein für das Finale zum Gerichtssaal umgebauter Kanal sorgen für surreale Momente, in denen die Architektur den darin agierenden Menschen dominiert. Dazu kommen die wiederkehrenden Farbmetaphern: Kälte symbolisierendes Weiß, Gefahr signalisierendes Rot, bedrohliches Schwarz, das sich auch in der Kleidung des wütenden Mobs niederschlägt. Über die politische Bedeutung der Farbkombination Schwarz-Weiß-Rot muss man nichts weiter sagen.