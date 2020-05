Bayerns Künstler fordern Nachbesserungen am Hilfsprogramm

"Ich spüre ganz deutlich, dass die Künstler dringend darauf warten, ja heiß darauf sind, ihre Kunst wieder zu präsentieren", sagte Bayerns Kulturminister Bernd Sibler gestern Nachmittag bei der Ankündigung von Lockerungen für die Kulturschaffenden in Bayern. Und das ist wohl der einzige Punkt, in dem ihm kein freier Künstler widersprechen wird: Bayerns Posaunistinnen, Liedermacher, Tänzer sind wirklich heiß auf den Wiederbeginn. Dass ihr Minister ihnen dabei eine große Hilfe wäre, finden sie allerdings nicht. Deshalb haben sie auch zum Pressetermin gerufen. Samt Not-Orchester, das mit Gesang "Wir sind ein paar von ganz, ganz vielen" den Reporter zum Lächeln bringt: Jetzt, da man so unverhofft wieder Livemusik hört, merkt man, wie sie gefehlt hat.

Langfristige Hilfe statt Gnadengeschenke

Das Wort ergreift dann der Kulturveranstalter Wolfgang Ramadan. Wenn etwa der Kabarettist Helmut Schleich in Peißenberg auftritt, dann steckt bisher oft er dahinter. Für die nächsten zwölf Monate aber sieht er schwarz. Auftritte vor 40 maskierten Leuten, sagt Ramadan, machen niemandem Spaß und niemanden satt. Zumindest letzteres kann einem Stadttheater erstmal egal sein, dem Veranstalter Ramadan aber nicht. Deshalb, sagt er, brauchen Solo-Selbständige und Kultur-Unternehmen jetzt auch langfristige Hilfe und nicht nur Sofortmaßnahmen. Dann sagt der Chef der Firma BrotZeit & Spiele noch, was einem gerade so viele Künstler erzählen: Dass sie keine Gnadengeschenke wollen, sondern Hilfe – so wie andere Firmen auch. Denn, so Wolfgang Ramandan, "BrotZeit & Spiele ist ein gesundes, wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen das haben wir mit der Lufthansa gemeinsam. Wir erhalten aber keine öffentlichen Gelder. Stattdessen zahlen wir Steuern."