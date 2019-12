Kritik an Asche-Mahnmal des "Zentrums für politische Schönheit"

Ungeachtet der Kritik hat das Kollektiv heute noch eins drauf gesetzt und ist nach eigenen Angaben dabei, den Grabstein des früheren konservativen Politikers Franz von Papen im Saarland zu "entführen" und nach Berlin zu bringen: "Franz von Papen ist in der Gewalt des Zentrums für Politische Schönheit", lässt die Gruppe in einer Presseerklärung wissen, in der sie gleichzeitig die deutsche Erinnerungskultur in Frage stellt: "Hitlers Ermächtiger, verantwortlich für Millionen Tote in ganz Europa, Hauptangeklagter für den deutschen Konservatismus in Nürnberg, wurde nach dem Krieg mit vier Jahren 'Haft', vorzeitiger Entlassung, Rückgabe seines gesamten Kriegsverbrecher-Vermögens und einem Ehrengrab in Wallerfangen 'bestraft'." Franz von Papen sei auf dem Weg nach Berlin, "um für die Öffentlichkeit die historische Schuld des deutschen Konservatismus aufzuarbeiten".

Franz von Papens Grabstein in der Gewalt der Künstler?

Die "Entführung" des Grabsteins Franz von Papens steht in engem Zusammenhang mit der Asche-Gedenksäule vor dem Reichstag, schließlich gilt Franz von Papen als wichtiger Wegbereiter Adolf Hitlers in der Weimarer Republik. Damals hatten rechtskonservative Politiker mit den Nazis paktiert, heute könnten konservative Politiker die AfD an die Macht bringen, warnt das Künstlerkollektiv. Und fordert: Abgeordnete der CDU/CSU-Fraktion müssten bei einem Besuch der Asche-Stehle "feierlich geloben, jeden Versuch der Diktatur im Keim zu ersticken und niemals – niemals! – eine Regierung mit Hilfe oder mit Duldung der AfD zu bilden, solange diese von Verfassungsfeinden, Holocaust-Leugnern und Faschisten beherrscht wird. Ihre An- oder Abwesenheit wird vor Ort dokumentiert."

Das "Zentrum für Politische Schönheit" ist schon öfter durch eigenwillige, umstrittene Aktionen aufgefallen, etwa durch einen Nachbau des Berliner Holocaust-Mahnmals, das die Aktivisten vor zwei Jahren in der unmittelbaren Nachbarschaft von AfD-Politiker Björn Höcke im thüringischen Bornhagen erreichtet hatten.