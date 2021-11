"Schwarze Pädagogik": Schauspielerin Nina Proll kritisiert 2G

Herbe Kritik von Schauspielerin Nina Proll an der 2G-Regelung: Gegenüber der österreichischen "Presse" sprach sie von "keiner medizinischen, sondern einer rein pädagogischen Maßnahme, um nicht zu sagen: schwarze Pädagogik". Wörtlich sagte sie demnach: "Dass Geimpfte das Virus genauso verbreiten wie Nicht-Geimpfte, ist empirisch erwiesen. Ich halte 2G schlichtweg für unmoralisch und menschlich verwerflich, denn der Ausschluss von vollkommen unbescholtenen und gesunden Menschen aus dem gesellschaftlichen, öffentlichen Leben ist definitiv inakzeptabel. Wenn der allgemeine Gleichheitsgrundsatz nicht mehr gilt, wir also nicht mehr alle gleich an Würde und Rechten sind, sondern uns dafür erst 'qualifizieren' müssen, dann leben wir nicht mehr in einer Demokratie."

Proll ist bekannt durch ihre Mitwirkung an der populären TV-Serie "Vorstadtweiber", aber auch durch zahlreiche Auftritte in weiteren TV- und Kinofilmen wie "Die Mitte der Welt", "Anna Fucking Molnar" und mehreren "Tatort"-Folgen.

"Natürlich hat das was von Impfzwang durch die Hintertür"

Mit ihrer Ablehnung von 2G steht die Schauspielerin nicht allein. In Mainz haben die Künstler Andy Ost und Woody Feldmann ihre Karnevalsauftritte abgesagt, sie sprachen von "Ausgrenzung", weil nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt erhalten sollen. In Köln sagte der bekannte Kult-Sänger Peter Brings dem dortigen "Express": "Es ist eine Frage der Zeit, bis bundesweit 2G kommt. Natürlich hat das was von nachträglichem Impfzwang durch die Hintertür. Ich finde, dass wir damit leben müssen. Wir müssen einen Weg finden, mit Corona umzugehen, denn das Virus wird uns noch weiter verfolgen und ist ja nicht morgen weg."

Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht, prominente Kritikerin der Corona-Politik, stornierte eine geplante Lesung in Esslingen wegen 2G, obgleich sie Verständnis dafür zeigte, dass sich der Veranstalter an die landweite Corona-Verordnung von Baden-Württemberg halten müsse. Der Intendant der Jazztage Dresden, Kilian Forster, hatte sich am 4. November in einer Pressemitteilung über 2G ereifert: "Sollte dies Realität werden, bedeutet das für uns als Veranstalter, dass wir genötigt werden, zu diskriminieren. Hier ist Schluss! Wir machen da nicht mit. In einer Demokratie gibt es nicht nur Mehrheiten, sondern auch Minderheiten. Und sollte die Minderheit auch nur aus einer Person bestehen, ist auch hier eine Ausgrenzung unzulässig."

Experten: 2G als Notbremse gegen Corona

Befürworter der 2-G-Regel, wie Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), sehen die Beschränkungen für Ungeimpfte als eine Art letzte Notbremse, um Schlimmeres abzuwenden: den Lockdown für Geschäfte und Lokale. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder fordert einheitlich 2G, der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach ebenfalls.

Unterstützung bekommen sie zum Beispiel vom Saarbrücker Pharmazie-Professor Thorsten Lehr. "Wir haben ehrlich gesagt nicht viel Zeit zuzuschauen, wie wir auf die Klippe zurasen", sagte der Experte für Corona-Prognosen der Deutschen Presse-Agentur. 2G-Regeln könnten Risikokontakte vermeiden und die Impfbereitschaft von Unentschlossenen erhöhen.