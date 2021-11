Kristina Hammer wird neue Präsidentin der Salzburger Festspiele

"Ich bin unglaublich stolz und dankbar, aber auch mit Demut erfüllt, denn die Bedeutung des Amtes ist mir sehr bewusst", so Kristina Hammer bei ihrer Vorstellung am Mittwochnachmittag in Salzburg. "Ich bin mit Salzburg seit meiner Kindheit verbunden, weil ich mit meinen Eltern und Großeltern hierher kommen durfte. Da habe ich auch das Debüt von Anne-Sophie Mutter miterlebt. Diese Festspielbesuche gehörten zu meiner gesamten Jugend."

Die freiberufliche Marken- und Kommunikationsberaterin sagte, ihre Leidenschaft für Kunst, Oper und Konzert habe sie auf allen beruflichen Stationen begleitet. So war sie für Mercedes-Benz tätig und arbeitete in Großbritannien für Luxus-Automarken. Auch in der österreichischen Gerngross-Kaufhausgruppe war sie tätig. Ihren Lebensmittelpunkt will Kristina Hammer von Zürich nach Salzburger verlegen.

"Empathischer Zugang" gefragt

"Mit ihrer Erfahrung hat sie die Fähigkeit, die Premiummarke Salzburger Festspiele auszubauen und zu schärfen", so Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Er verband mit Kristina Hammer einen erwünschten "Sprung in die Internationalität" und legte Wert darauf, dass das fünfköpfige Kuratorium ausdrücklich keine Person mit Intendanten-Ambitionen gesucht habe. Die Präsidentin solle die Festspiele vielmehr nach außen und innen mit einem "empathischen Zugang" vertreten.

"Ihr erfolgreicher Berufsweg, ihre Integrationsfähigkeit, die lange Verbundenheit zu den Salzburger Festspielen sowie ihr kulturelles Engagement als Mitglied des Vorstandes der Freunde der Oper Zürich haben uns überzeugt", ergänzte Haslauer.

Die scheidende Präsidentin Helga Rabl-Stadler verwies darauf, dass sie jüngst nicht nur die eingeplanten neun Millionen Euro Sponsorengelder eingeworben habe, sondern sogar 10,3 Millionen Euro, womit ein gewisses Polster für die kommende Saison geschaffen sei. Auch von Kristina Hammerr wird erwartet, dass sie die Geldgeber bei Laune hält und weiterhin große Summen akquiriert.

Favoritin war die Landtagspräsidentin

Da mit dem Intendanten Markus Hinterhäuser und dem Geschäftsführer Lukas Crepaz zwei Männer in der Leitung sind, war fest damit gerechnet worden, dass für die Präsidentschaft nur eine Frau in Frage kam. Wer das sein könnte, darüber entschied de facto die Salzburger ÖVP.

Laut "Salzburger Nachrichten" und Standard" zählte die gelernte Juristin Brigitta Pallauf (60), die derzeitige Landtagspräsidentin, im Vorfeld zu den absoluten Favoritinnen – unter anderem deshalb, weil sie kein erklärter Fan des "türkisen Parteiflügels", also von Ex-Kanzler Sebastian Kurz sein soll, sich als loyal gegenüber dem Landeshauptmann erwiesen habe und als "liberal" gelte. Im Landesparlament sollte bereits die diskrete Suche nach einer Nachfolge begonnen haben. Doch diese Spekulation erwies sich als haltlos.

Der ehemalige Intendant der Wiener Staatsoper, Ioan Holender, hatte im Wiener "Kurier" kritisiert, die Präsidentschaft sei ein "Amt, das keines ist" und damit gehadert, dass viele internationale Medien von einer "Ära Helga Rabl-Stadler" sprachen, was künstlerisch falsch gewesen sei.

Für die Geldbeschaffung sei auch gar keine "Präsidentschaft" nötig, zumal ein Ex-Intendant der Festspiele, Alexander Pereira, "übrigens selbst mehr Sponsorengelder lukriert" habe als Rabl-Stadler: "Von Musik oder Theater muss der oder die Gesuchte nichts verstehen, muss weder die Repertoireliteratur, noch das weite Umfeld von Schauspielern, Sängern, Dirigenten u. a. kennen."

Holender fordert Abschaffung der Präsidentschaft

Weltweit gebe es jedenfalls bei vergleichbaren Festivals keine "Präsidenten": "Die Salzburger Festspiele befinden sich zwar, wenn auch nur am Rande, im Land der Seligen, doch man sollte auch hier zur weltweiten Normalität übergehen, indem man wohl jemanden für die Akquisition von Sponsorengeldern engagiert, doch das entbehrliche und auch noch teuer bezahlte Präsidentenamt, das keines ist, abschafft."