Haben Frauen im Sozialismus den besseren Sex?

Die persönlichen Kosten des Kapitalismus

Das ist keine bloße Behauptung, sondern belegt. Bereits nach der Wende gab es groß angelegte Studien, die zum Beispiel Ost- und Westdeutsche nach ihrem Intimleben befragten. Das Ergebnis: Das Liebesleben wurde im Osten als erfüllender empfunden, gerade von Frauen. Auch auf diese Daten stützt sich Kristen Ghodsee in ihrem Buch. Das Thema ist also keineswegs neu, aber dennoch offensichtlich immer noch brisant genug, eine heftige Debatte auszulösen.

Das könnte auch an seiner fast schon bösen Pointe gegen den Kapitalismus liegen: Der schreibt sich die freie Entfaltung des Individuums so emphatisch auf die Fahnen – und schneidet dann ausgerechnet im Privaten so schlecht ab. Dass der Rückzug ins Private im Ostblock auch ein Krisenphänomen unter einem repressiven System war, ändert daran nichts.

Die Grundsatzfrage nach dem Gemeinwohl

Wenn Kristen Ghodsee "Sozialismus" sagt, meint sie erst einmal so grundlegende Dinge wie garantierten Mutterschutz, staatlich unterstützte Kinderbetreuung und allgemeine Krankenversicherung – also eher Skandinavien als die Sowjetunion. Insofern ist die These des Buches nicht ganz so steil, wie sie zunächst aussieht. Doch Ghodsee, Professorin für Osteuropa-Studien, liefert auch viel Stoff zum real existierenden Sozialismus: Polen war in den 60er-Jahren Vorreiter in Sachen Sexualkundeunterricht, in der DDR war es kein Armutsrisiko, alleinerziehend zu sein, in Bulgarien wurde das Recht auf Mutterschaftsurlaub 1971 in die Verfassung geschrieben. Für US-Amerikanerinnen gibt es dieses Recht bis heute nicht.

Dass solche Dinge keineswegs Privatsache sind, sondern sehr politisch, ist eine alte sozialistische Idee. Und genau hier liegt die Grundsatzfrage, die neu verhandelt werden muss und die Sache so aktuell macht: Welche Aufgaben sind in gesellschaftlichem Interesse und müssen öffentlich organisiert werden, und welche Interessen sind vielleicht doch eher privat? In den postsowjetischen Gesellschaften Osteuropas werden wieder alte Familienbilder und Geschlechterrollen propagiert, zugleich gibt es Seminare, in denen junge Frauen lernen, sich einen reichen Mann zu angeln, US-Politikerinnen nehmen das Wort "Sozialismus" wieder in den Mund – und weltweit verdienen Internetkonzerne mit der Ware Öffentlichkeit ebenso viel Geld wie mit persönlichen Daten.

Das Versprechen des Kapitalismus, wenn jeder seine Privatinteressen verfolge, werde sich das Beste für alle fast wie von selbst herausmendeln, dieses Versprechen ist brüchig geworden. Besserer Sex wäre nicht wenig, aber es geht beileibe nicht nur um besseren Sex.

Kristen R. Ghodsees Buch "Warum Frauen im Sozialismus besseren Sex haben. Und andere Argumente für ökonomische Unabhängigkeit" ist, aus dem Englischen von Richard Barth und Ursel Schäfer, bei Suhrkamp erschienen.