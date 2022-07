Krisenhelden: Erlebt das Heldentum eine Renaissance?

Martin Luther King, Mutter Teresa und Greta Thunberg: Drei Menschen, die als moderne Heldinnen und Helden, als Vorbilder gelten, weil sie in den Augen ihrer Zeitgenossen für ein höheres Ziel, für Gerechtigkeit und Menschlichkeit kämpfen, mutig und opferbereit.

Zur rechten Zeit am rechten Ort

Heldinnen und Helden erscheinen da, wo die Gefahr und die Ungerechtigkeit groß sind. Heldinnen und Helden stehen für das, was für ihre Verehrer die gute Sache ist. Sie kämpfen nicht selten für eine neue Ordnung. Sie sind zur rechten Zeit am rechten Ort, wie die kompromisslos fürs Klima streikende Greta Thunberg oder in den 1990ern Nelson Mandela im Widerstand gegen die Apartheid.

"Eine Nation, eine Minderheit, eine Religion, eine Bewegung, eine Idee – das alles sind symbolische Ordnungen. Sie brauchen Helden, die bereit sind, sie zu verteidigen. Zeigt sich doch in dieser Bereitschaft überhaupt erst der Wert und die Relevanz der jeweiligen Ordnung." Nelson Mandela

Wie der Held der 68er-Bewegung, Rudi Dutschke, kommen moderne Heroen antikonformistisch und schon mal im Strickpulli daher. Der Soldat als Held hat in den westlichen Demokratien nach 1945 ausgedient – vorläufig zumindest. Körperliche Stärke ist keine Voraussetzung mehr für Heldentum. Und spätestens nach dem Terrorismus der 70er-Jahre ist Konsens: Held oder Heldin ist, wer auf Gewalt verzichtet. Eher als Heroismus ist in der Demokratie Zivilcourage gefragt.

Moderne Helden halten gesellschaftliches Leben am Laufen

Waffen zücken Helden allenfalls noch auf der Leinwand oder im Comic, als Geheimagenten im Auftrag ihrer Majestät oder in Gotham City. Wobei Batman und Robin dort mit der örtlichen Polizei kooperieren und dabei in der gleichnamigen Serie aus den 60er-Jahren eher wie zwei selbstironische Nerds wirken als wie Superhelden.

Heldinnen und Helden müssen heute denen nah sein, die sie verehren. Das war auch in der Corona-Pandemie zu spüren. Die Medien feierten täglich die Helden und Heldinnen des neuen Corona-Alltags: Ärztinnen und Ärzte, Krankenpfleger und -schwestern, Kassiererinnen, Paketlieferanten, "normale" Menschen, die im Großen und im Kleinen mit anpackten, damit die Gesellschaft weiter funktionierte.

Olaf Scholz: Voll im postheroischen Trend

Krisenzeiten sind Heldenzeiten, das erkannte in der Pandemie auch so mancher Politiker. Trotzdem hat der Nimbus des Corona-Maßnahmen-Umsetzungs-Helden am Ende keinen von diesen ins Kanzleramt gebracht. Apropos Kanzler – Olaf Scholz wird aktuell zum Antihelden schlechthin stilisiert, nachdenklich, abwägend, abwartend. Eigentlich läge er damit voll im postheroischen Trend. Doch dann kam Ende Februar die von ihm selbst verkündete Zeitenwende, mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Seitdem geistert das Wort Held immer wieder durch die Medien. Und zwar in seiner gestrigsten aller Bedeutungen, nämlich der des männlichen Kriegshelden.

Kriegsheld im schlammfarbenen T-Shirt

Wolodymyr Selenskyj verkörpert diesen neuen Helden wie kein anderer. Im schlammfarbenen T-Shirt führt er sein Land in einem Krieg wider Willen, bereit, sich einem übermächtigen Feind zu stellen, und für die Nation sein Leben zu opfern. Einer, der seinen Heldenmut über die sozialen Medien teilt, mit den Ukrainerinnen und Ukrainern, die er als die wahren Heldinnen und Helden bezeichnet, weil sie sich mutig gegen den Tyrannen, gegen Wladimir Putin, stellen. Ein Heroismus, den auch hierzulande offenbar viele unterstützen, der Menge an blaugelben Fahnen und Schaufensterdekorationen nach zu urteilen. Eines aber gerät dabei aus dem Blick: Spätestens seit den Kriegsverbrechen von Butscha ist klar, dass auch dieser Krieg mehr Opfer als Helden hervorbringen wird. Und schließlich stellt uns der verzweifelte Widerstand der Ukrainer auch vor die Frage: Was würde ich tun? Würde ich mein Land, Freiheitsrechte und Demokratie mit meinem Leben verteidigen?

Batman 2022: Todernst und opferbereit

Kurz nach Kriegsausbruch kam übrigens das jüngste Batman-Epos von Matt Reeves in die Kinos. Freilich war der Film schon vor Putins Überfall auf die Ukraine produziert. Doch ist Reeves Batman ein erschreckend gut in seine Zeit passender Superheld: ein Gerechtigkeitsfanatiker, todernst, opferbereit und fest entschlossen.