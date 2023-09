Krisen und Mut: Menschenrechtsfilmfestival startet in Nürnberg

Mut und Solidarität im Film

Die filmischen Ausdrucksformen sind dabei unterschiedlich: Es gibt Dokumentar- und Spielfilme, aber auch einen Animationsfilm wie "Die Sirene", die in der Festivalwoche gezeigt werden. Im Jugendprogramm wird ein Film über das Projekt "Heroes" angeboten, in dem junge, muslimische Männer anderen Jugendlichen Workshops über Gleichberechtigung geben. Ein solches Projekt gibt es auch in Nürnberg. In "Lotus Sports Club" geht es um die Selbstbehauptung eines queeren Fußballteams in Kambodscha. Ein Film, der gute Laune macht, so Festivalleiterin Andrea Kuhn. Und auch die Lesung und die Diskussion mit dem Schriftsteller Ilija Trojanow am Freitag soll Hoffnung machen.

"Menschen glauben immer, Menschenrechtsthemen sind irgendwie negativ, aber das sind sie natürlich nicht. Es sind auch Geschichten des Lebens und der Kraft und der Stärke. Und das ist für uns ganz zentral. Wir wollen ja keine Opfer zeigen, sondern wir wollen komplexe Situationen zeigen, und wir wollen Menschen auch in ihrer ganzen Kraft und Komplexität zeigen. Und dafür ist Kino ein tolles Mittel.“" Andrea Kuhn, Leiterin des Internationalen Nürnberger Filmfestivals der Menschenrechte

Filmfestival der Menschenrechte macht Hoffnung

Wie immer ist das Nürnberger Menschenrechtsfestival sehr aktuell: Im Programm ist auch der Film "Landshaft" über die Region Berkarabach, um die es aktuell erneut eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen Aserbaidschan und Armenien gibt.

Auch der Krieg in der Ukraine wird im Film "We will not fade away" thematisiert. Beim Thema Menschenrechte geht es um Krisen, um Krieg und Konflikte. Aber die Filme zeigen auch Menschen, die sich für Gerechtigkeit einsetzen und die sich - umringt von Ungerechtigkeit und Terror - selbst behaupten. "Solange es Menschen gibt, die etwas tun, ist ja nichts verloren. Und solange es diese Menschen gibt, werden wir unser Bestes tun, sie hier zu unterstützen, indem wir Filme über sie zeigen", sagt Festivalleiterin Andrea Kuhn

Tickets und Informationen

Die Preisverleihung des Internationalen Nürnberger Filmpreises der Menschenrechte ist am 3. Oktober im Festsaal des Nürnberger Künstlerhauses. Filme werden aber noch bis einschließlich 4. Oktober gezeigt. Tickets gibt es online oder an der Abendkasse. Außerdem kann man ein Fünfer-Ticket erwerben.

Informationen zum 13. Internationalen Nürnberger Filmfestival der Menschenrechte gibt es auf der Internetseite www.nihrff.de. Dort sind auch ein Programm und Einzelinformationen zu den Filmen zu finden.

Das Nuremberg International Human Rights Film Festival (NIHRFF) ist Deutschlands größtes und wichtigstes Filmfestival zum Thema Menschenrechte. Seit 1999 präsentiert es alle zwei Jahre engagierte internationale Filmkunst.