Krisen-Paket zum Geburtstag: 75 Jahre "Süddeutsche Zeitung"

Es dauerte, bis die "Süddeutsche" den linksliberalen Kurs gefunden hatte, für den sie heute bekannt ist, nämlich ungefähr zehn Jahre, bis Mitte der fünfziger Jahre. In den Sechzigern, während der Reformära in der Regierungszeit von Bundeskanzler Willy Brandt, leistete sich der Verlag ein Redaktionsstatut, wonach die Geldgeber nicht ohne Weiteres schalten und walten können, wie sie wollen. Ein neuer Chefredakteur kann nur mit Zustimmung der leitenden Redakteure ernannt werden, das sichert redaktionelle Unabhängigkeit – ist aber kein Schutz vor rückläufigen Anzeigen und sinkenden Auflagen.

Rund fünfzig Redakteure sollen gehen

Derzeit kämpft das Blatt wieder mal mit einer Krise, will rund fünfzig redaktionelle Mitarbeiter in den Vorruhestand schicken oder mit Abfindungen los werden, Personal abbauen. Zunächst ein "Freiwilligenprogramm", Entlassungen soll es bis auf Weiteres nicht geben. Joachim Käppner: "Ich kann nicht verhehlen, dass wir uns alle Sorgen machen, wohin das langfristig gehen wird. Wir haben trotz des Sparkurses, der Sparzwänge und der Anzeigen-Situation, einen gewissen Grundoptimismus, dass es die Zeitung in der ein oder anderen Form noch lange geben wird. Sie wandert ja zur Zeit sehr stark ins digitale Geschäft ab. Bei Print ist es so, dass die Auflage zurückgeht, zum Teil wegen der Digitalisierung, zum Teil wegen geänderter Lese-Gewohnheiten, dass die Leute halt keine Zeitung mehr lesen, sondern ins Netz gucken."

"Es grassieren Larmoyanz und Heulsuserei"

Tatsächlich ist die Verbreitung allein in diesem Jahr um rund sieben Prozent eingebrochen, auf unter 300 000 Exemplare, und da sind rund 83 000 Digital-Abos schon mit eingerechnet. Es geht den Zahlen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IWV) zufolge also tendenziell stark abwärts, mal wieder: Joachim Käppner kann sich an insgesamt drei Krisen erinnern, die vorangegangenen in den Jahren 2002 und 2008 und die aktuelle. Ein ehemaliger SZ-Star-Autor wie der seinerzeitige Vielschreiber Heribert Prantl, bis 2019 zuständig für Innenpolitik und alles "Grundsätzliche", lässt allerdings keine schlechte Stimmung aufkommen. Noch letztes Jahr im Februar sagte er bei einer Tagung der Heinrich-Böll-Stiftung: "Es ist gewiss so, dass sich der Journalismus nicht mehr so fest wie früher am Papier festhalten wird. Er löst sich ja schon davon, aber er löst sich nicht auf, er verändert nur seinen Aggregatzustand. Die Achtung der Journalisten beginnt mit Selbstachtung, und die wird zerstört von einer grassierenden Larmoyanz und Heulsuserei, die leider Mode geworden sind."

Ob es die "Süddeutsche" in 75 Jahren noch als Zeitung auf Papier gibt, mit Boten, die früh morgens von Haus zu Haus gehen? Das ist derzeit leider genauso unwahrscheinlich, wie bei allen anderen Titeln, die Medienlandschaft ist im fundamentalen Umbruch. Aber gerade deshalb kann ein Rückblick auf die ruhmreiche Vergangenheit und ja nicht schaden.