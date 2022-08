"Krise des weißen alten Manns": Theater meiden Goethes "Faust"

"Heinrich, mir graut vor dir", seufzt Margarete ("Gretchen") am Ende von Goethes "Faust", bevor sie wegen Doppelmords an ihrer Mutter und ihrem Kind "gerichtet, nein, gerettet" wird. Kein anderes Drama stand über Jahrzehnte hinweg häufiger auf deutschen Spielplänen, wurde in der Schule intensiver gelesen und diskutiert. Doch damit scheint es nun vorbei zu sein. Erstmals führt "Faust" die Aufführungsstatistik nicht mehr an, obwohl die Tragödie in diesem Sommer bei bayerischen Bühnen wieder viel Publikum anzog, etwa in Burghausen oder Pottenstein.

In der Auswertung der Spielzeit 2020/21 liegt "Faust" mit insgesamt nur fünf Inszenierungen in Deutschland nur noch auf Platz 11, weit hinter der Komödie "Extrawurst" mit 15 und dem Diskussionsstück "Gott" von Ferdinand von Schirach mit neun Premieren. Bei den Zuschauern rangierte Goethe auch "unter ferner liefen": Nur rund 9.500 Besucher sahen "Faust", Shakespeares Komödien zogen sehr viel mehr an und sogar Lessings "Nathan der Weise" kam auf 12.250 Fans. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass zur Pandemiezeit viele Theater ganz oder teilweise geschlossen waren.

"Der Rückgang hat, glaube ich, auch praktische Gründe", so der Chefredakteur des Fachblatts "Die Deutsche Bühne", Detlev Baur, gegenüber dem BR, "weil in der Corona-Zeit ein Stück mit einem großen Ensemble natürlich schwerer aufzuführen war als ein Monolog oder ein Zwei-Personen-Stück. Man wusste ja nicht, ob die Premiere rausgehen kann oder verschoben werden muss."

"'Faust' ist einfach schon durch"

In der kommenden Saison seien allerdings auch nur zwei "Faust"-Premieren angekündigt, so Baur: "Das ist schon wenig, sonst waren es immer so etwa zehn Neuinszenierungen pro Spielzeit." Zu den möglichen Gründen für die "Faust"-Krise befragt, verweist der Fachmann darauf, dass im Theater derzeit "Überschreibungen von Klassikern" gefragt seien, also Neufassungen alter Stoffe wie "Nora" von Henrik Ibsen oder der "Orestie" des antiken Dichters Aischylos: "Das ist ein großer Trend, und da ist 'Faust' einfach schon durch: Mit den Fassungen von Elfriede Jelinek und Ewald Palmetshofer gibt es schon einige 'Faust'-Überschreibungen, die natürlich vor allem das Frauenbild Goethes mit der aktuellen Rolle der Frau in der Gesellschaft vergleichen. Also Gretchen als junge Frau aus einer anderen Gesellschaftsschicht, die sich mit einem Akademiker in der Midlife-Crisis einlässt. Das haben die Theater kritisch durchgespielt. 'Faust' ist die Krise eines alten weißen Mannes, und da ist 'Woyzeck' von Georg Büchner, der in der nächsten Spielzeit viel mehr inszeniert wird, natürlich aktueller mit der knallharten Existenzkrise in sozialer wie in psychischer Hinsicht."

Inflation und Investoren im zweiten Teil der Tragödie

Der zweite Teil des "Faust", in dem es um Inflation und Umweltzerstörung gehe, sei das "spannendere und zeitgemäßere Stück": "Wie er Sümpfe trocken legen will, um die Natur beherrschen zu können, und am Ende ist der Graben, den er ausheben lässt, sein eigenes Grab. Das ist schon brisant. Oder auch der Umgang mit dem alten Ehepaar Philemon und Baucis, die von einem Investor vertrieben und umgebracht werden. Das sind Motive, die sind aktuell, aber sie müssten soviel daran umschreiben, dass die Theaterleute gleich einen Film oder einen Roman zur Vorlage nehmen."

Im September-Heft der "Deutschen Bühne" wird sogar gefragt, ob Goethe zu den "Verlierern" der kommenden Spielzeit zählt. Detlev Baur meint, dass "deutsche Nabelschauen auf höchstem Niveau" überholt seien: Die "selbstverliebte Bespiegelung eines (historisch fernen) eigenen Lebens" sei "thematisch gerade nicht an der Reihe".

Klassikstiftung besorgt um "nachfolgende Generationen"

Der bayerische Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) war kritisiert worden, weil er verfügte, dass Goethes "Faust" ab dem Schuljahr 2024/25 nicht länger zwingend in Deutsch-Leistungskursen unterrichtet werden muss. Bayern ist neben Sachsen das einzige Bundesland, das den "Faust" noch derart in Ehren hielt. Die Klassikstiftung Weimar wandte sich nach der Entscheidung in einem Offenen Brief sogar an Ministerpräsident Markus Söder (CSU), um für "Faust" in den Schulen zu werben. Auch "nachfolgenden Generationen" müsse es "vergönnt" sein, den "widerspenstigen Stoff zur Ich-Befragung, Persönlichkeitsentfaltung und Dekonstruktion von Klischees zu nutzen", so Präsidentin Ulrike Lorenz.

Die beiden Teile des "Faust" wurden 1808 und 1832, nach Goethes Tod, veröffentlicht. Die Schauergeschichte um den wissbegierigen und genialen Arzt, der sich dem Teufel verschreibt, ist dabei keine Erfindung des berühmten Weimarer Dichters, sondern beruht auf sehr viel älteren Motiven. Vorbild soll der Wunderheiler und Alchemist Johann Georg Faust (um 1480 - um 1521) gewesen sein, der überwiegend in süddeutschen Städten unterwegs war.