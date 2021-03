Krise der Greensill Bank: Bühnen Köln droht Millionen-Verlust

Das ging gründlich schief: Die Bühnen der Stadt Köln haben im Januar insgesamt 15 Millionen Euro bei der Bremer Filiale der britisch-australischen Greensill-Bank angelegt. Das Geld sollte ohne Minus-Zinsen aufbewahrt werden, was in diesen Zeiten bei solch hohen Beträgen ungewöhnlich ist. Ein Finanzdienstleister habe garantiert, dass die Einlagen "sicher" seien, so Bühnen-Geschäftsführer Patrick Wasserbauer in einer Stellungnahme. Tatsächlich hatte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 3. März nach einer Sonderprüfung wegen drohender Überschuldung ein Veräußerungs- und Zahlungsverbot gegenüber der Greensill Bank verhängt. Damit sollen Vermögenswerte gesichert und eine Zahlungsunfähigkeit abgewendet werden. Das Geldinstitut bewarb sich als "dynamisch und innovativ".

Die Bühnen der Stadt Köln legen Wert auf den Hinweis, dass die Bank noch nicht "insolvent" sei: "Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht klar, ob es Geschädigte der Greensill Bank geben wird und inwieweit die Bühnen möglicherweise dazu gehören", so Christoph Braun, der Kommunikationsleiter der Bühnen Köln: "Die BaFin hat einen Sonderbeauftragten eingesetzt und eine Entscheidung dazu bis Mitte April 2021 angekündigt. Die Bühnen lassen sich hinsichtlich der Wahrnehmung ihrer Rechte anwaltlich vertreten."

"Uns ging es bei der Anlage vor allen Dingen um Sicherheit und darum, dass möglichst keine Steuergelder durch Negativzinsen verloren gehen“, so Wasserbauer in der Stellungnahme, die dem BR vorliegt. "Spekulativ" sei die Anlage in keiner Weise gewesen: "Darum haben wir die Gelder auch auf verschiedene Banken aufgeteilt. Dadurch ist die Liquidität des Sanierungsprojekts gesichert."

Stadt: Gelder mussten geparkt werden

Nach der Pressemitteilung haben die städtischen Bühnen Köln im Dezember 2020 ein Schuldscheindarlehen über 100 Millionen Euro mit einem auf vierzig Jahre festgeschriebenen Zinssatz in Höhe von 0,98% zur Finanzierung der Oper und des Schauspielhauses aufgenommen: "Damit sind die Finanzierungskonditionen über den gesamten Abschreibungszeitraum des Projekts gesichert. Diese Planungssicherheit ist derzeit nur für Kreditvolumina in diesen Höhen am Finanzmarkt zu bekommen. Im Rahmen des Projektfortschrittes auf der Baustelle stehen den Kreditaufnahmen nicht unmittelbar Zahlungsverpflichtungen in gleicher Höhe gegenüber, so dass die Gelder bis zum Auszahlungszeitpunkt auf Bankkonten hinterlegt werden müssen." Die Gelder mussten demnach also "geparkt" werden.