"Kriminell": Jane Fonda kritisiert vor Opernball Ölkonzern OMV

Merkwürdiger Auftritt von Jane Fonda (85) in Wien: Sie wusste nach eigenen Worten weder, dass sie in der Wiener Staatsoper am 16. Februar ein Ball erwartet, noch, dass der Mineralölkonzern OMV Generalsponsor des renommierten Hauses ist. Als leidenschaftliche Klimaschützerin zeigte sich die prominente Schauspielerin, die auf Einladung des "Baulöwen" Richard Lugner nach Wien kam, entsetzt darüber. "Es hat mir wehgetan, das zu hören. Die Oper sollte kein Geld von solchen Firmen nehmen", so Fonda nach Angaben des österreichischen "Standard": "Die sind kriminell und sie töten Menschen. Wir dürfen das nicht geschehen lassen, bitte bringt die Oper dazu, solche Sponsoren nicht mehr zuzulassen."

Der Hollywood-Star beschwerte sich darüber, dass Ölkonzerne sich "mit Geldzahlungen an Museen und Opern gesellschaftsfähig machen" wollten. In der internationalen Presse wird in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass das Royal Opera House in London im Januar seinen Vertrag mit dem Ölgiganten BP nach 33 Jahren gekündigt hatte. Aktivisten hatten das als "Erdbeben" bezeichnet und begrüßt, dass für "fossile Brennstoffe der Vorhang" gefallen sei. Gleichzeitig wächst seitdem der Druck auf dem British Museum, das die letzte englische Kultur-Institution ist, die noch Geld von BP annimmt.

Sie wollte als Klimaaktivistin nicht einsteigen

Zu den Klimaprotesten sagte Fonda: "Wenn man jung ist und in die Zukunft blickt und keine sieht, dann verstehe ich, dass man frustriert ist." Gleichwohl reiste Fonda aus den Vereinigten Staaten an und begründete den Langstreckenflug damit, dass ihr "viel Geld" angeboten worden sei, das sie dringend brauche. Schon bei der Ankunft am Flughafen hatte sich Fonda nach Angaben von Lugner geweigert, in die bereitstehende Stretchlimousine zu steigen und sich stattdessen im BMW ins Hotel bringen lassen: "Sie wollte da als Klimaaktivistin nicht einsteigen."

Auf der Website der OMV heißt es zur finanziellen Unterstützung der Oper: "Die OMV ist seit vielen Jahren Generalsponsorin der Wiener Staatsoper. Mit unserem Engagement unterstützen wir Live-Streaming, Public-Viewing Formate und Aktivitäten, die sich an ein junges Publikum richten."

"Genau mein Humor"

Auf Twitter löste Fonda mit ihrer Stellungnahme eine Debatte aus: "Jane Fonda fliegt mit dem Jet um die halbe Welt, ist Testimonial für den Billigmodekonzern H&M, lässt sich von einem Immobilienhai fürstlich für einen Abend bezahlen aber dass die OMV den Opernball sponsert, ist für sie ein Problem. Genau mein Humor", schrieb eine Kommentatorin.