Krimi-Mythen: Der Leichenfundort im Faktencheck

Sonntagabend ist Tatort-Zeit. Das gilt auch für Kriminalhauptkommissarin Marion Inhuber. Die Leiterin der Todesermittler vom Polizeipräsidium München liebt Fernsehkrimis, allen voran den TV-Tatort aus ihrer Stadt, aus München - obwohl die fiktiven Kommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr nicht immer ganz regelkonform ermitteln.

Ein Leichenfundort im Dunkeln mal so eben besuchen und dann gleich auch noch den Todeszeitpunkt erfahren - das entspricht nicht dem realen Arbeitsalltag von Marion Inhuber. Dunkle Orte werden erstmal mit großen Scheinwerfern hell erleuchtet. Oft hilft dabei die Feuerwehr. Und dann werde der Leichenfundort systematisch untersucht, sagt Marion Inhuber.

"Bei uns gilt: Es wird immer von außen nach innen gearbeitet. Wenn jemand in einer Wohnung verstirbt, fang ich bei der Haustüre an, suche nach Hinweisen auf gewaltsames Eindringen und arbeite mich dann durch alle Räume. Ich fotografiere und dokumentiere - und erst ganz am Schluss kommt der Leichnam dran", so die Kriminalhauptkommissarin.

Leichenhalle ist eine Tabuzone

Auch die berühmte Frage von TV Kommissaren nach dem Todeszeitpunkt wird im wahren Leben selten gleich am Leichenfundort beantwortet. Tatsächlich können Rechtsmediziner erst nach der Obduktion genaueres zu Todesursache und Todeszeitpunkt sagen. Doch weil ein Krimi in der Regel 90 Minuten dauert, können die Filmemacher die Realität gar nicht 1:1 wiedergeben. Die Beschleunigung des Geschehens ist also unvermeidlich.