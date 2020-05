Krimi-Autorin Nicola Förg: Kleine Fluchten aus dem Alltag

Sehnsuchtsorte wie Südamerika, Skandinavien und Südafrika. Orte, die Krimi-Autorin Nicola Förg schon alle bereist hat. Gefunden hast sie ihr Glück auf einem Ponyhof im oberbayerischen Prem. Nachvollziehen kann sie dennoch gut, dass gerade viele ungeduldig die nächste Fernreise herbeisehnen.

"Ich war natürlich als Reisejournalistin und als jemand, der auch Reiseführer geschrieben hat, teilweise monatelang im Ausland unterwegs. Das war wunderbar. Aber es war ja nicht die Realität, und ich wollte eigentlich irgendwie schon immer so leben, dass mein tägliches Leben so ist, dass ich glücklich sein kann." Nicola Förg

"Kleine Fluchten" kann man auch daheim entdecken

Vor zwanzig Jahren hat sie das Leben zwischen den Kontinenten gegen die Welt direkt vor der Haustür eingetauscht. Was viele jetzt erst entdecken: die kleinen Fluchten, die man bisher vielleicht nur nicht gesehen hat. Muss es wirklich immer schneller, höher, weiter fort sein? "In meinem Freundeskreis gibt es viele Leute, die sagen: 'Endlich mal keine Abendtermine , endlich keine Business-Trips'. Vielleicht haben einige jetzt für sich erkannt, dass viele Dinge auch ein bisschen verzichtbar sind."

Statt Reiseführer schreibt sie heute Kriminalromane, die nicht in der großen weiten Welt spielen, sondern dort, wo sie zu Hause ist. "In den Wald zu gehen, das ist wahnsinnig schön und beruhigend und es ist auch vollkommen in Ordnung, einfach mal inne zu halten, sich hinzusetzen, den Geräuschen nachzuhören, Gerüche wahrzunehmen, irgendetwas nachzuspüren."

Statt nach Tirol führen ihre Streifzüge momentan jetzt öfter zur nahen Wieskirche. Und die eröffnet plötzlich neue Blickwinkel. "Es ist komplett leer dort, das ist auch mal faszinierend, dass man diese Kirche nicht von Menschen verstellt sieht. Aber im zweiten Moment ist es nicht wirklich schön." Denn die Krise lässt nicht nur Vertrautes neu entdecken. Sie zeigt auch, dass etwas fehlt: die Menschen, die dazu gehören.

