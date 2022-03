Kriegsrückkehrer – Vom Weggehen und Wiederkommen

Möhrendorf in Mittelfranken: 2011 bricht Holger Schleinzer mit seiner Familie zu einer Reise auf. Nach Görlitz, der östlichsten Stadt Deutschlands, dem Ort seiner Kindheit und Jugend: "Was mich am meisten an der alten Heimat bewegt, ist dort, wenn ich die Menschen sprechen höre, der Dialekt", sagt Holger Schleinzer.

"Wir sind alle bettelarm geworden"

Holger Schleinzer wird 1943 im schlesischen Sagan geboren. Sein Vater Walter ist im Krieg. Als Kind kennt Holger ihn nur aus den Briefen, die sich die Eltern schreiben. Seine Mutter hat die Feld- und Gefangenenpost sorgsam aufbewahrt, von ihren eigenen Briefen machte sie stets Durchschläge. Die Korrespondenz von damals ist fast lückenlos erhalten. Holger Schleinzer bewegt es noch immer tief, die Briefe der Eltern aus der kleinen silbernen Schachtel zu holen.

"Befinde mich seit Februar 1945 in russischer Kriegsgefangenschaft und kann euch mitteilen, dass ich wohl auf bin und es mir gut geht. Erwarte sehnsüchtig ein Lebenszeichen von euch." Brief von Walter Schleinzer

Schätzungsweise drei Millionen deutsche Soldaten gerieten während des Zweiten Weltkriegs in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Knapp zwei Millionen kehrten zurück. Als Walter Schleinzer 1945 gefangen genommen wird, flieht seine Frau Erika mit den beiden Kindern aus Sagan zu ihren Eltern nach Görlitz. Ihre gesamte Existenz, drei Kaufhäuser in Schlesien, muss die Familie zurücklassen. Allein jeden Tag "die hungrigen Mäuler" satt zu bekommen, ist ein Kraftakt für die junge Mutter: "Bitte Vati, mache Dir keine Illusionen", schreibt sie an ihren Mann, "wir sind alle bettelarm geworden. Wir haben uns nur mitgenommen, was in je einem Rucksack Platz hatte."

"Ein Trauerspiel für verantwortungsliebende Eltern"

Hunger, Kälte, eine Kindheit ohne Vater, das ist damals die Realität für viele Kinder, auch für Holger: "Viele gleichaltrige Kinder hatten damals keinen Vater mehr, weil die im Krieg geblieben sind. Ich wusste, es gibt noch einen. Aber da ich ihn nicht kannte, habe ich ihn auch nicht vermisst."

Der Vater, der die Kinder vor Jahren während eines Fronturlaubs zum letzten Mal gesehen hat, schreibt voller Sehnsucht: "Oft denke ich auch an unsere Kleinen. Helga ist mir noch in besserer Erinnerung. Doch unseren Blonden habe ich ja nur zweimal im Ganzen gesehen, je zehn bis zwanzig Tage, ein Trauerspiel für verantwortungsliebende Eltern. Auch er soll unsere ganze Herzensliebe genießen."

"Ich habe mich vor der Begegnung gefürchtet"

Anfang 1949 warten Mutter Erika und ihre beiden Kinder noch immer auf die Rückkehr des Vaters. Oft vergehen quälende Monate ohne ein Lebenszeichen. Vieles weiß Holger Schleinzer nur noch aus den Erzählungen der Eltern und der großen Schwester.

An den Tag aber, als der Vater nach Jahren des sehnsüchtigen Wartens plötzlich vor ihm steht, erinnert er sich noch genau. Er ist gerade sechs Jahre alt geworden und spielt mit anderen Kindern auf der Straße, als ihm plötzlich ein Mann auffällt. Er trägt die typische Kleidung und Umhängetasche der Kriegsheimkehrer, die damals zum Görlitzer Straßenbild dazugehörten, erinnert sich Holger Schleinzer:

"Der ging dann in unser Haus rein, Elisabethstraße 11a, wir wohnten in der zweiten Etage. Und dann habe ich schon geahnt, vielleicht könnte es der Vater sein. Ich habe mich eigentlich vor der Begegnung gefürchtet, weil das war für mich was Neues, total Unbekanntes." Holger Schleinzer

Nach Jahren der Trennung ist die Familie wiedervereint

Leicht ist es zu Beginn nicht. Während der Gefangenschaft von Walter Schleinzer hatte der strenge Großvater einen Großteil der Erziehung übernommen. Nun soll für den kleinen Holger plötzlich ein für ihn vollkommen fremder Mann der Vater sein.

"Es war immer vorsichtige Distanz zu meinem Vater, also ich konnte ihm nicht mehr in die Arme fassen und ihn drücken, ich weiß auch nicht, ob er mich gedrückt hat oder vielleicht versucht hat, mich zu drücken und ich habe mich gewehrt. Aber es war ja nichts aufgebaut worden." Holger Schleinzer

Mit der Zeit nähern sich Vater und Sohn an, entdecken gleiche Interessen. Malen etwa und Schachspielen. Walter Schleinzer ist weniger streng als der Großvater, versucht seinen Kindern viel beizubringen.

"Er war immer neugierig. Als Unterhaltungsprogramm haben wir einfach mal ein Lexikon aufgeschlagen und irgendein Wort, was wir nicht kannten, versucht zu erklären." Holger Schleinzer

Langsam geht es bergauf

In den 1950ern der erste Familienurlaub. Doch als Unternehmer sieht Walter Schleinzer keine berufliche Zukunft in der DDR, zumal er sich weigert, in die SED einzutreten. "Er hat sich in diesem System immer unterdrückt gefühlt und hat immer den Wunsch gehabt, da auszubrechen", sagt Holger Schleinzer. Auch er, inzwischen 17 Jahre alt, will aus der DDR fliehen. Im November 1960 steigt die Familie in Görlitz in den Zug und kommt bald darauf im mittelfränkischen Erlangen an. Auch wenn es für den jugendlichen Holger schon wieder ein Weggehen und einen Neuanfang bedeutet, ist die Flucht von Görlitz nach Bayern im Rückblick für ihn "der beste Schritt meines Lebens". Nach einer Kindheit voll Krieg und Flucht hat Holger Schleinzer in Erlangen ein neues Zuhause gefunden. Endlich angekommen.