Kriegsrecht extrem: Darum köpften die Römer so viele Einwohner

Immerhin drei Leichen wurden in Särgen zur letzten Ruhe gebettet, was im späten 3. und frühen 4. Jahrhundert in der Region selten war. Nur etwa jeder vierte Verstorbene wurde damals auf diese Weise geehrt. Zu in den Gräbern entdeckten Objekten zählen mehrere Tonkrüge, ein vorsätzlich in drei Teile gebrochener Kamm, den eine Frau bei ihrer Hinrichtung wohl im Haar trug, und eine Halskette aus Mattkohle, deren Perlen sich bei der Enthauptung nach Einschätzung der Fachleute teilweise gelöst haben könnten. Sie spekulieren, Verwandte oder Freunde könnten sie aufgehoben und sorgsam mit ins Grab gelegt haben.

Was auch immer genau um 350 nach Christus in Somersham geschah, es war eine Art von "extremer Justiz", wie die Archäologen ihren Abschlussbericht betiteln. Die Funde zeugen von der Spätphase des Römischen Reiches, als die Grenzen unsicher, die politischen Verhältnisse labil waren. Offenbar setzten die Behörden in ihrer Not auf eine Art "Kriegsrecht" - was ja bis heute nicht ungewöhnlich ist.