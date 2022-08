Kriegskinder: Christian Barons Roman "Schön ist die Nacht"

Beide Hauptfiguren im Roman "Schön ist die Nacht" – Willy Wagner und Horst Baron – lernen sich als Jugendliche im Zweiten Weltkrieg kennen, während der Luftangriffe auf Kaiserslautern. Der ältere Wagner will Verantwortung für den Jüngeren übernehmen und ihn, der nachts umherstreunt, nicht den Behörden übergeben. Die beiden haben über Jahrzehnte hinweg eine ganz eigene, hoch problematische Beziehung. Willy Wagner will ein anständiges Leben führen, Horst Baron wiederum drangsaliert ihn ständig, hintergeht ihn, lügt ihn an, bringt ihn mit krummen Geschäften immer wieder in finanzielle Not. Es ist ein dauerhafter Spagat zwischen Nähe und Abstoßung.

Eine vergessene Generation

"Willy Wagner ist Teil der Generation, die die Autorin Sabine Bode einmal als 'vergessene Generation' bezeichnet hat", sagt Christian Baron im Gespräch über seinen Roman "Schön ist die Nacht". "Es sind die Kriegskinder, die zu jung waren, um sich in der NS-Zeit schuldig machen zu können, die aber trotzdem viele Traumata mit sich herumgetragen haben." Davon ist die Romanfigur, Sohn einer Kommunistin, sehr geprägt. "Gleichzeitig – und das trägt er sein Leben lang vor sich her – möchte er anständig sein. Das ist ihm ganz wichtig." Er glaube an das Wohlstandsversprechen der "sogenannten sozialen Marktwirtschaft."

Anders als Willy Wagner, der als Zimmermann arbeitet und sich später nach einem Arbeitsunfall als Wachmann und Pförtner verdingen muss, geht die zweite Figur, Horst Baron, mit einem großen Hang zu Lüge und Betrug durch das Leben. "Er glaubt dem Wohlstandsversprechen der Marktwirtschaft von Anfang an nicht", so Christian Baron. "Gleichzeitig trägt er eine tiefe Demokratieverachtung vor sich her." Auch sein widersprüchlicher Charakter lässt sich unter anderem auf Erfahrungen einer Kindheit in Diktatur und Krieg zurückführen.

Geschichte der 70er-Jahre

Die ambivalenten Biografien der Großväter stehen im Mittelpunkt des Romans "Schön ist die Nacht". Mit ihnen die bundesdeutsche Gesellschaft zwischen 1970 und 1980. Christian Baron nutzt die Jahre 1973, 76 und 79, um konzentriert auf eine gesellschaftliche Umbruchszeit zu schauen – das Ende der Hochindustrialisierung, einhergehend auch mit einer Reihe schwerwiegender sozialer Verwerfungen. Während Udo Jürgens im Radio läuft und der 1. FC Kaiserlautern den FC Bayern hoch geschlagen zurück nach München schickt, rückt die sozialliberale Vision vom Wohlstand für alle in immer weitere Ferne. Der Roman erzählt von der Armut in einem reichen Land.

"Ich habe viele Interviews geführt, mit Menschen aus meiner Familie, die diese Zeit bewusst erlebt haben", sagt Christian Baron. Überraschend für ihn war unter anderem die Erkenntnis, wie damals schon Geschlechterrollen neu ausgehandelt wurden: "Männern war die Ungerechtigkeit des Patriarchates bewusster, als ich das bislang dachte." Und viele Frauen aus der Arbeiterklasse seien, ebenso wie Studentinnen aus dem Bürgertum, nicht bereit gewesen, ihre Ambitionen mit Blick auf Bildung und ein Leben in Freiheit zu opfern.