Kriegsfotografie: Mit Bildern Bewusstsein für Krisen schaffen

Er geht dorthin, wo es brennt, wo Schüsse fallen, Granaten explodieren, wo Existenzen zerstört werden: Till Mayer fotografiert in Krisenregionen, von denen sich die öffentliche Aufmerksamkeit abgewandt hat. Die Ukraine war für ihn in den letzten Jahren ein solch vergessenes Kriegsgebiet.

Mehr als ein Dutzend Reisen in die Ukraine

2017 war er zum ersten Mal an der Front, an die kaum jemand in Europa dachte. Er erlebte gefährliche Situationen, sah Bilder "wie aus der Zeit gefallen", so der Bamberger Journalist und Fotograf. Till Mayer sah unendlich lang wirkende Schützengräben, die die Kriegsparteien teilweise parallel zueinander gezogen hatten.

Mehr als ein Duzend mal reiste er bereits ins Kriegsgebiet: "Es war keine einzige Reise dabei, bei der nicht gekämpft worden ist, bei der man keine Schüsse, keine Granaten gehört hat."

Schwer schockiert nach Besuch von Irpin

Auch dieses Jahr reist Till Mayer immer wieder in die Ukraine. Er begleitet eine Frau, die einst aus Tschernobyl floh und heute vor ihrem zerschossenen Haus steht. Er portraitiert Menschen, die beim Tanzen die Angst vor Angriffen für einen Moment vergessen, Menschen, die füreinander einstehen, Menschen, die trauern. Schwer schockiert ist er nach seinem Besuch von Irpin, einem Vorort von Kiew.

"In Butscha und Irpin wurden ja hunderte von Zivilsten von russischen Truppen massakriert. Und ich war dann eben dort und hab den Friedhof in Irpin besucht. Da wurden gerade die ganzen Menschen beigesetzt, die identifiziert wurden und aus den Massengräbern geborgen worden sind. Und das war schon wirklich schlimm, das zu sehen." Till Mayer, Fotograf

Jedes Grabkreuz hat ein Foto. So ist es Brauch in der Ukraine. Damit bekamen die Opfer für Till Mayer ein Gesicht: "Es waren junge Frauen, es waren Kinder, das waren einfach immer Menschen, die viel zu früh gestorben sind." Die nächsten offenen Gräber standen schon bereit.

Bewusstsein schaffen für Kriege und Katastrophen

Till Mayer will Bewusstsein schaffen für Kriege und Katastrophen, die stattfinden, während wir in Deutschland in Frieden leben. In Afrika sind es Klima-Flüchtlinge. Schon vor 22 Jahren zeigte der Bamberger Krisenjournalist die Folgen von Dürren in Äthiopien:

"Dass viele Kinder an den Folgen von Unterernährung gestorben sind, war grausam für mich, weil ich versuche natürlich schon auch eine positive Message rüberzubringen. Ich versuche Menschen in ihrer Stärke zu zeigen, auch wenn sie schwer am Kämpfen sind mit dem, was sie durchstehen müssen. Aber wie kann man etwas Positives zeigen, wenn ein Kind im Sterben liegt. So etwas geht nicht." Till Mayer, Fotograf

Till Mayer will auf seinen Bildern die Würde der Menschen stets wahren. Doch die Kamera sorgt auch dafür, dass sich Menschen bewusst inszenieren, wie die Krieger in Kenia. Als er ihnen die Fotos auf dem Display zeigt, gefallen sie sich als Krieger ziemlich gut, erzählt Mayer: "Dann haben sie gar nicht genug Fotos bekommen. Es war schon eine eigenartige Geschichte. Manchen hat man wirklich schon angesehen, dass sie getötet haben."

Unterschiedliche Wirkung seiner Fotos

Till Mayer will mit seiner Arbeit eine Botschaft gegen Krieg und Gewalt setzen. Dennoch werden seine Bilder unterschiedlich interpretiert. Menschen, die eher pazifistisch eingestellt sind, sehen in den Fotografien "absolute Anti-Kriegs-Bilder".

"Die haben diesen traumatisierten jungen Soldaten wiedererkannt. Dann habe ich sie aber auch den ukrainischen Soldaten gezeigt. Die haben auch gesehen: Der ist traumatisiert. Aber sie haben auch gesagt: Der kämpft und steht trotzdem seinen Mann. Die Fotos wirken teilweise völlig unterschiedlich, was aber eigentlich auch gut ist. Und das ist mir auch wichtig, als Journalist und Fotograf: Ich habe zwar eine Message, aber trotzdem soll jeder seine eigene Entscheidung selber treffen." Till Mayer, Fotograf

In Bamberg arbeitet Till Mayer für zwei Wochen im Monat als Redakteur bei einer Lokalzeitung. Dann packt er wieder seine Sachen für den nächsten Flug in die Ukraine.

Buchtipp:

Till Mayers Buch "Ukraine. Europas Krieg" mit seinen Erfahrungsberichten und Fotografien aus dem Kriegsgebiet erscheint am 20. Oktober im Erich-Weiß-Verlag.