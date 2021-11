Kriegerdenkmäler in der Kritik: Wer wünscht sich schon Krieg?

Sie sehen martialisch aus - Kriegerdenkmäler stehen in Deutschland in nahezu jeder Stadt und auf fast jedem Friedhof. Und ob sie nun die Gefallenen des Ersten oder Zweiten Weltkriegs ehren oder die Toten des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71, sie stilisieren die Verstorbenen Soldaten zumeist zu Helden. Nicht nur im November, am Volkstrauertag und Totensonntag, wenn jährlich Kränze an Kriegerdenkmälern niedergelegt werden, fragen sich viele: Ist diese Art des Heldengedenkens im Bezug auf Krieg überhaupt noch zeitgemäß?

Das Problem der Kriegsdenkmäler: Krieg als Helden-Spielplatz

Der Münchner Künstler und Aktivist Wolfram P. Kastner sieht die über 100.000 Kriegsdenkmäler in Deutschland kritisch, denn sie alle eint aus seiner Sicht ein Problem: "Da wird in aller Regel nicht der Menschen gedacht und getrauert um sie. Trauer kommt da eigentlich nie vor, auch nicht der Wille zum Frieden. Es kommt vor, dass der Krieg ein Helden-Spielplatz war." Die Denkmäler inszenierten Soldaten zumeist als Helden, die das Vaterland verteidigt hätten. "Also sie sind eigentlich ideologische, in Stein gemeißelte Kriegsverherrlichung. Und das kann eigentlich heute nicht mehr so sein."

Immerhin, so Kastner, leben wir heute in einer Friedensgesellschaft und sollten nicht den Krieg verherrlichen. Denn das bereite im Grunde immer schon den nächsten Krieg vor, so sieht es der Aktivist, der sich auch in seiner Kunst immer wieder kritisch mit historischen und politischen Themen beschäftigt.

Aktionskünstler Kastner legt den Finger in die Wunde

Zum Beispiel in seiner Heimatstadt München, wo sich Kastner gerade mit zwei Plätzen auseinandersetzt: einem Monument an der Dachauer Straße, errichtet 1923 mit der Inschrift "Sie glaubten zu sterben für Deutschlands Ruhm". Das an sich mache einen durchaus nachdenklich, so Wolfram Kastner. 1933 aber sei die Inschrift verändert worden: "Sie starben für Deutschlands Ruhm und Ehr". Nach seiner Zerstörung im Zweiten Weltkrieg sei das Monument 1962 in veränderter Form wieder aufgebaut worden - allerdings mit der Nazi-Version der Inschrift: "Sie starben für Ruhm und Ehr." Das könne ja wohl nicht sein, empört sich Kastner, das sei unwahr, eine Geschichtslüge - dekoriert mit Bundeswehrkränzen.

"Um Trauer muss es gehen und um Frieden"

Wie aber könnte ein konstruktives Gedenken stattdessen aussehen? Um echte Trauer müsste es gehen, findet Wolfram Kastner, und darum, etwas umzugestalten für den Frieden. Das versuchte er auch im Fall des Denkmals an der Dachauer Straße. "Wir haben gemeinsam mit dem zuständigen Ministerium versucht, das zu verändern und einen anderen Satz anzubringen, in dem es wirklich um Trauer und um Frieden geht." Doch der Antrag hatte keinen Erfolg. Im Gegenteil: Nachdem Kastner mit anderen gemeinsam die Inschrift im Rahmen einer Kunstaktion verhüllt hatte, wurde ihm wegen Sachbeschädigung der Prozess gemacht.

"Niemand kann sich doch einen Krieg wünschen"

Trotzdem verbucht der Aktivist in der Sache zumindest einen Teilerfolg für sich: Immerhin habe die Bundeswehr zum Volkstrauertag heuer keinen Kranz niedergelegt. Vielleicht sei man ins Grübeln gekommen, hofft Kastner. "Wir haben einen Prozess, einen Denkprozess in Bewegung gesetzt, aber das scheint auch bei der Bundeswehr noch nicht richtig angekommen sein." Widerstand ist Kastner bei seinen Aktionen schon gewohnt. Nachvollziehen kann er ihn aber nicht: "Weil niemand sich doch heute einen Krieg wünschen kann, den wir irgendwo in der Welt führen und der dann vielleicht zurückkommt - in Form von Flüchtlingen, von Verletzten, von Menschen, denen das ganze Leben zerstört wurde."

Fragwürdige Botschaft: Christus - gestorben fürs Vaterland?

Und noch ein anderes Kriegerdenkmal am Giesinger Berg in München stört Wolfram Kastner: Zwei Wehrmachtssoldaten knien mit Schwert zu Füßen eines Heilands. Eine völlig inakzeptable Botschaft, liest Wolfram Kastner daraus: "Also, Christus starb für uns gewissermaßen unter Reichswehrsoldaten, starb auch für uns. Wir sind ihm dafür dankbar, dass er im Gaskrieg für uns starb."

In der Vergangenheit habe die Stadt dort jährlich einen Kranz niedergelegt. Wolfram Kastner und seine Mitstreiter aber brachten den Kranz vergangenes Jahr kurzerhand zurück ins Rathaus, mit der Bitte, einen geeigneteren Ort dafür zu wählen. Immerhin habe das bei der Stadt ein Nachdenken angeregt über belastete Denkmäler, so Kastner. Ihm allerdings geht das nicht weit genug: "Es ist ein bisschen etwas in Bewegung gekommen, aber noch nicht richtig."