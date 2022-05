Krieg um Werte: Das verstehen Russen unter dem "puren Bösen"

Für Dmitri Popow von der viel gelesenen Moskauer Zeitung "Moskowski Komsomolez" (MK) ist die Sache klar: Er definiert das "ganz pure Böse", gegen das Russland derzeit angeblich kämpft, als "Kreditsklaverei, digitalen Gulag und die Degenerierung einer Person durch das Einpflanzen von LGBT-Ideen". Gemeint sind also Kapitalismus, soziale Netzwerke und Genderdebatte. All das wird in Putins Reich von kremlnahen Wortführern als "progressiv" und "liberal" geschmäht, weil es der russischen Seele nicht entspreche. Ein "Krieg um die Werte" sei zu führen. So sieht es bekanntlich auch Patriarch Kirill von der russisch-orthodoxen Kirche, dem vor allem wichtig ist, dass es in Russland keine "Schwulenparaden" gibt.

Ausgerechnet Superreicher tadelt "Geldbesessenheit"

"Der Westen kann die Tiefe des russischen Wesens und die Vorteile von dessen Prinzipien und Ansichten nicht nachvollziehen", so der stellvertretende Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Senator Nail Mukhitov (56), der sechs Wohnungen und zwei Landhäuser sein Eigen nennt. Grund für das westliche Gebrechen sei, dass er eine "verzerrte Sicht auf Werte, Spiritualität und Moral" habe, mit seiner "Propaganda gleichgeschlechtlicher Ehen, seiner Respektlosigkeit gegenüber Staat und Gesellschaft, der Lebensleistung der älteren Generation und seiner Geldbesessenheit."

Die "Liberalen" sind nach Meinung von Mukhitov "seit vielen Jahren Schmarotzer" der Nation, weil sie Russland "durch den Aufkauf von Immobilien und die Eröffnung von Auslandskonten" Millionenbeträge entzogen hätten.

"Spirituelles" wichtiger als "Materielles"?

Die Russen hätten "hohe moralische Ideale", ehrten die Älteren und die Familientraditionen, sowie das "historische Gedächtnis" und würden vor allem dem "Spirituellen" den Vorrang geben vor dem "Materiellen". Gemeint ist damit wohl eher eine totale Fixierung auf die angeblich "ruhmreiche" Vergangenheit, deren Kämpfe immer wieder neu ausgefochten werden. Natürlich spart Mukhitov, mit einem versteuerten Einkommen von umgerechnet 350.000 Euro angeblich siebtreichster Mitarbeiter in Putins Präsidialverwaltung, nicht mit hämischen Bemerkungen über die Künstler, die Russland verlassen haben. Sie seien sämtlich "Verräter" und Lästerer.

Dmitri Popow versteigt sich zu einem direkten Vergleich zwischen dem Zweiten Weltkrieg und dem Angriff auf die Ukraine: "Die sowjetischen Soldaten standen auf der Seite der Guten. Sie brachten der Welt Freiheit, Gleichheit und das Leben selbst, manchmal auf Kosten ihres eigenen. Sie verteidigten das Recht einer Person, Mensch zu sein, und nicht ein dressiertes Tier, das Übermenschen dient."

Der Stalinismus mit seinen Millionen Toten wird völlig ausgeblendet, der Kommunismus ebenfalls. Stattdessen ereifert sich nicht nur Popow darüber, dass derzeit in vielen Ländern sowjetische Ehrenmale abgerissen oder geschändet werden.

Ist die Zielgruppe des "Wertekriegs" die Unterschicht?

Das sei ein Beweis für "unverhüllten Faschismus" und für eine Wiederkehr der "Rassentheorie", beides diesmal nur "schöner verpackt": "Aber der Kern bleibt gleich." Im aktuellen Krieg gehe es demnach um einen "spirituellen" Konflikt, um ein Ringen der Werte. Dieser Akzent ist relativ neu in der russischen Propaganda, hat er doch eine scharf antikapitalistische, ja "sowjetische" Note.

Von "Geldbesessenheit" des Westens ist die Rede, was angesichts der letzten dreißig Jahre Turbokapitalismus in Russland und dem konsumfreudigen Verhalten der Oligarchen einigermaßen bizarr wirkt. Doch das könnte auf die "kleinen Leute" zielen, die Umfragen zufolge nicht zu den eifrigsten Befürwortern des Angriffskrieges gehören und harte Zeiten auf sich zukommen sehen.

Neoliberaler Tschubais emigrierte nach Israel

Zu den Architekten der neoliberalen Wende in den Neunzigern gehörte Anatoli Tschubais (66), der unter Putin zuletzt Sonderbeauftragter für Nachhaltigkeit und eine Art "Klimabotschafter" war. Er verließ Russland im März, erst Richtung Türkei, dann nach Italien und mittlerweile nach Israel. Ihm wurden nach seinem Abschied keine Kränze geflochten: Die Medien schimpften vielmehr über seine als kaltschnäuzig empfundenen Ratschläge und seine frühe Ankündigung, wonach der Kapitalismus nun mal Opfer fordere. "Wir haben weder die Fähigkeit noch den Wunsch, das Schicksal von Tschubais im Auge zu behalten", sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow recht ungnädig.