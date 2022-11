"Krieg schnell beenden": Putin unter Druck russischer Medien

Als kürzlich Raketenteile auf polnischem Gebiet einschlugen, scheint manch einer in Moskau doch einen gehörigen Schreck bekommen zu haben, sogar im engeren Führungskreis des Kremls. Ob einige Leute aus dem russischen Sicherheitsapparat in der ersten Aufregung allerdings wirklich einen Putsch gegen Putin vorbereiteten, wie manche gewöhnlich gut unterrichtete Telegram-Aktivisten behaupten, sei dahingestellt.

Demnach macht die Neigung Putins zur "Eskalation" inzwischen sogar seinen Getreuen Angst. Kremltreue Medien wie die "Moskowski Komsomolez" behaupten, die verschärften Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur seien weniger als "Vergeltung" zu verstehen, sondern hätten vor allem den Zweck, Kiew zu Verhandlungen zu zwingen, wie es auch Kreml-Sprecher Dmitri Peskow nahelegte. "Es ist ein klassischer Zermürbungskrieg", kommentiert Chefkolumnist Michail Rostowski.

"Minimierung der Risiken"

Er ist allerdings auch der Meinung, dass Moskau "allen Grund" habe, "den Konflikt in der Ukraine so schnell wie möglich zu beenden". Begründung: Selbst "normalerweise eher vorsichtige" Nationen wie Finnland eilten der "amerikanischen Dampflok" in Sachen Entschlossenheit inzwischen voraus: "Die einzige Garantie für die Minimierung von Risiken ist die rasche Beendigung der Feindseligkeiten mitten in Europa. Deshalb bin ich sicher, dass der Kreml strategisch in keiner Weise 'bremsen' wird." Ausdrücklich zitiert Rostowski russische Experten, die davor warnen, dass die NATO sich noch mehr in den Krieg einmischen könnte als bisher und zum Beispiel eine "Flugverbotszone" über der Ukraine einrichten könnte – mit unkalkulierbaren Folgen.

"Wir sind uns einig, wir haben den realen Krieg verloren", zitiert das im Ausland publizierte oppositionelle Portal "Meduza" einen Oligarchen aus dem Kreis um Putin: "Die Menschen fangen an, darüber nachzudenken, wie sie weiterleben sollen, welchen Platz sie in Zukunft einnehmen möchten, auf was sie wetten, auf welches Spiel sie sich einlassen sollen. Einerseits wird es revanchistische Gefühle geben. Auf der anderen Seite wird es die Forderung nach Normalisierung und Stabilisierung geben."

"Wir sind in nichts mehr eingeweiht"

Während sich besonders leidenschaftliche Putin-Gläubige damit trösteten, dass der Rückzug aus Cherson keine größeren Auswirkungen auf die Seelenbefindlichkeit der breiten Bevölkerungsschichten habe, gebe es auch frustrierte Kreml-Insider: "Wir sind in nichts mehr eingeweiht, wir erfahren viel aus den Nachrichten, sowohl aus der Ukraine als auch aus dem Westen. Es sieht so aus, als würden wir ständig Zugeständnisse machen und immer noch versuchen, es zu verbergen und zu vertuschen", so eine Stimme bei "Meduza", die auf das überraschend verlängerte Getreideabkommen verweist. Um Putin gebe es mittlerweile eine "Partei des Schweigens", die nur noch hoffe, dass "alles so schnell wie möglich endet".

Derweil rechnet die den Kommunisten nahestehende "Prawda" mit der Propaganda des Kremls ab und kritisiert "schädliche Mythen", die wahrheitswidrig verbreitet würden und zur "an Schock grenzenden Enttäuschung" der Gesellschaft beitrügen. Die vielen Niederlagen wollten jedenfalls nicht zur angeblich "fortschrittlichsten Armee der Welt" passen und es sei zu befürchten, dass sich selbst die Militärs nicht an einer "objektiven Analyse der Lage" orientierten, sondern an der eigenen Propaganda. Konkret nennt der aus Odessa stammende Autor Viktor Pachonow fünf Lebenslügen, die der Kreml nach wie vor unters Volk bringe.

"Ukraine als Staat wird wahrscheinlich überleben"

Erstens werde behauptet, Russen und Ukrainer seien nach wie vor "ein Volk". Tatsächlich hatte Putin kürzlich bemerkt, die Auseinandersetzung sei "teilweise" ein Bürgerkrieg: "Die Wahrheit ist, dass die Ukrainer als Volk vor langer Zeit (wahrscheinlich schon im 16. Jahrhundert) entstanden sind, indem sie ihre eigene Kultur und Nationalsprache geschaffen haben", so Pachonow. Zweitens halte der Kreml offiziell an der Prognose fest, die Ukraine sei "ein Quasi-Staat, der zum Zerfall verurteilt" sei. Gemessen daran sei es allerdings widersinnig, mit dieser "Agrar-Großmacht" ein Getreideabkommen abzuschließen: "Die Ukraine als Staat wird wahrscheinlich überleben und Teil der westlichen Zivilisation werden."

Zum dritten "Mythos", wonach die russische Armee "unzerstörbar" sei, schreibt Pachonow trocken: "Wie sich herausstellte, sind zumindest die Streitkräfte der Ukraine unseren Streitkräften in der Ausbildung, Motivation und Moral des Personals sowie in der operativ-taktischen Führung nicht unterlegen, vielleicht sogar überlegen." Ebenso skeptisch ist der Publizist, was die Mär angeht, wonach der Westen als dominierende Weltmacht "zerfalle": "Die Realität ist, dass der Westen immer noch extrem mächtig ist, über enorme wirtschaftliche, menschliche und militärische Ressourcen verfügt und seinen Platz unter der Sonne an niemanden abgeben wird. Wir müssen also zu lange auf seinen Zusammenbruch warten, und wenn es passiert, wird es nicht über Nacht passieren."

"Krieg wird mit Abkommen enden"

Leider sei Russland fünftens daran gescheitert, ein sozial gerechtes System aufzubauen: "Zu unserem größten Bedauern hat sich in unserem Vaterland ein ungeheuer ineffizienter bürokratisch-oligarchischer Kapitalismus etabliert, in dem man von sozialer Gerechtigkeit nur träumen kann."

Das alles werde dazu führen, dass die Ukraine als Staat überleben und nicht mehr in Russland integrierbar sei. Der Krieg sei nur zu gewinnen, wenn "noch mehr Ströme von Blut" vergossen würden: "Wir dürfen dem Druck nicht nachgeben, müssen die psychologische Stabilität wahren und klar verstehen, dass der Krieg nicht mit der Kapitulation des Feindes, sondern mit dem Abschluss eines Abkommens enden wird." Mit einem "Sieg" im engeren Sinne rechnet die "Prawda" also nicht mehr. Und sogar Dmitri Peskow hatte laut staatseigener Nachrichtenagentur TASS neulich gesagt, Russland könne seine Ziele auch "durch Verhandlungen" erreichen.

Spekulationen um "Volkskrieg"

Gerüchteweise wird derzeit im engsten Führungskreis um Putin darüber debattiert, ob die Mobilisierung nach Neujahr forciert werden soll, um einen "Volkskrieg" auszurufen, wie es der einflussreiche Sergej Kirijenko bereits öffentlich forderte und wie es auch die "Prawda" nicht ausschließt. Kirijenko ist stellvertretender Chef der Präsidialkanzlei und engagiert sich sehr im von den Russen besetzten Donbass-Gebiet. Propagandistisch habe ein "Volkskrieg" den Vorteil, so die Spekulationen, im Falle einer Niederlage die Russen selbst dafür verantwortlich machen zu können, also die Schuld auf mehrere (wenn nicht alle) "Schultern verteilen" zu können.

Das erinnert argumentativ sehr an die Endphase des nationalsozialistischen Regimes in Deutschland, als Hitler am 19. März 1945 den "Erinnerungen" des damaligen Rüstungsministers Albert Speer zufolge gesagt haben soll: "Wenn der Krieg verloren geht, wird auch das Volk verloren sein. Es ist nicht notwendig, auf die Grundlagen, die das deutsche Volk zu seinem primitivsten Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil, es ist besser, selbst diese Dinge zu zerstören. Denn das Volk hat sich als das schwächere erwiesen, und dem stärkeren Ostvolk gehört ausschließlich die Zukunft."