Krieg, Pest, Jugend - Comic über die Barock-Dichterin "Sibylla"

Beim Krieg hört der Spaß auf

Für Max Baitinger machte das Fiktive den großen Reiz aus, "dass ich Behauptungen aufstellen kann, die totaler Quatsch sind". Das zu dürfen, war für ihn schön und befreiend. Bei der zentralen Erfahrung in der Lebensgeschichte von Sibylla Schwarz hörte der Spaß aber auf – beim Dreißigjährigen Krieg. 1621 geboren war es ihr nicht vergönnt, das Ende all der Verheerungen zu erleben: Sie starb jung, gerade 17, an den Folgen einer Ruhr-Erkrankung.

Ein Teil des Comics von Max Baitinger spielt auf dem Landsitz der Familie vor den Toren von Greifswald. Das Land an der Küste wurde erst von Wallensteins Armee besetzt, dann kamen Schweden. Der Krieg ist in den Bildern allgegenwärtig. In der Mitte des Buches gibt es eine Sammlung von Grafiken in Scherenschnitt-Ästhetik: die Genese der Gewalt.

Und doch war es Max Baitinger wichtig, knapp zu bleiben, alles auf den Punkt zu bringen: "Und deshalb habe ich auch versucht, das kurz und prägnant abzuhandeln - sowohl den Krieg, als auch die Geschichte, die zu dem Krieg geführt hat. Das ist noch viel abstrakter geworden, als ich es geplant hatte."