Krieg nur auf Platz 3: Davor haben die Russen derzeit Angst

Offenbar liegt den Russen derzeit vieles schwer auf der Seele, jedenfalls ist der Verkauf von Antidepressiva im ersten Halbjahr um sagenhafte 66 Prozent angestiegen, wie die regierungsnahe Nachrichtenagentur TASS ermittelt hat. Das entspricht angeblich rund sechs Millionen Packungen. Die Regionen Moskau und St. Petersburg lagen beim Konsum ganz vorn, in Tschetschenien und im sibirischen Tuwa wurden am wenigsten Tabletten geschluckt. Insgesamt ließen sich die Russen diese Medikamente umgerechnet rund 57 Millionen Euro kosten.

Geldentwertung und Warenverknappung auf Platz eins

Jetzt hat die Marktforschungsagentur CROS wie jedes Quartal ermittelt, welche Ängste die Russen in der Zeit von Februar bis Ende Mai plagten. Überraschendes Ergebnis: Der Krieg rangiert nur auf Platz drei. Mehr Sorgen machen die Geldentwertung und die Verknappung von Waren, vor allem von Arzneimitteln. Auf Platz zwei stehen die Auswirkungen der Sanktionen des Westens und der Exodus zahlreicher russischer Promi-Künstler ins Ausland.

Weitere Probleme, über die sich die Russen grämen: Der Rückzug ausländischer Unternehmen vom russischen Markt mit der damit verbundenen Sorge um die Arbeitsplätze, sowie die Netz-Zensur mit dem Verbot vieler Medienseiten. Auf Platz sechs steht die Angst vor einer Ausweitung des Angriffskriegs, etwa in einen Konflikt mit der NATO, danach folgen die Sorge vor Sabotage-Anschlägen, vor "Russophobie" in Form von Kultur-Boykotten, vor finanzieller Instabilität, etwa beim Rubel-Wechselkurs und bei der Einziehung von Kreditkarten und schließlich auf dem letzten und zehnten Platz die Befürchtung, wie die westlichen Medien auf den Angriffskrieg reagieren.

Im Netz wird der Krieg deutlich häufiger debattiert

Dabei hat CROS auch festgestellt, dass zwischen dem, was in den Kommentarspalten im Netz diskutiert wird und dem, was die russischen Medien für wichtig halten, ein gewaltiger Unterschied besteht. Der Kriegsverlauf zum Beispiel werde von der Internet-Gemeinde fünf Mal häufiger zum Thema gemacht als von den (zensierten) Portalen von Presse, Funk und Fernsehen. Auch die Sperrung von Inhalten, wie etwa Facebook und Instagram, werde im Netz etwa drei Mal intensiver debattiert als von den journalistischen Medien.

Interessant auch: Die Corona-Pandemie ist zwar in den Zeitungen noch nicht "vorbei", doch die Forscher sprechen inzwischen von einer "Pseudo-Angst", die keinerlei Resonanz in der Bevölkerung und im Netz mehr finde.

"Viele wollen ihre Gewohnheiten nicht ändern"

Andrei Lebedew, Analyse-Direktor bei CROS, will eine Gewöhnungseffekt bei den Befragten erkennen, was den Krieg betrifft: "Meist geht es um die sich ändernden Konsumgewohnheiten, zum Beispiel um die zunehmende Einschränkung von Medien und Internet. Jeder ist gewohnt, frei in verschiedenen sozialen Netzwerken zu kommunizieren, und jetzt gibt es weniger Möglichkeiten dafür. Auch der Abgang ausländischer Marken beunruhigt - die Menschen können sich nicht vorstellen, wie sie ersetzt werden sollen, und viele wollen ihren bestehenden Stil und ihre Gewohnheiten nicht ändern."

Letztlich beweise die Studie einmal mehr, dass persönliche Probleme den Menschen immer wichtiger sind als gesellschaftliche: "Sie machen sich Sorgen darum, was ihnen direkt widerfährt", so Viktor Poturemsky vom Institut für soziales Marketing gegenüber dem Wirtschaftsblatt "Kommersant".