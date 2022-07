Krieg, Krankheit, Klimakrise: Heldenkult als Herrschaftstechnik

Helden seien problematische Figuren, sagt der Freiburger Soziologe Ulrich Bröckling. In der Geschichte, aber auch in der Gegenwart, hätten sie oft mit Militär, Krieg und Herrschaft zu tun: "Helden sind Figuren, die Grenzen überschreiten, auch Grenzen der Gesetze, der sozialen Ordnung. Heldentum ist etwas, was andere besser nicht tun sollten und nicht tun dürfen", so der Kultursoziologe von der Universität in Freiburg.

Des einen Held ist des anderen Schurke

Gerade das Überschreiten von Grenzen macht Helden zu streitbaren Figuren: Des einen Held ist des anderen Schurke. Das sehe man auch gut am Ukraine-Krieg, so der Soziologe Ulrich Bröckling: "Da ist sehr umstritten, wer als Held gelten soll, je nachdem, wen man fragt und für welche Seite man sich ausspricht."

Wenn man sich den Heldenkult eines Landes oder in einem Land anschaue, könne man recht schnell auch darauf schließen, wie die Menschen dort denken, wie sie ticken und welche Staatsform dort herrsche, so Bröckling. Ein Nationalheld verkörpere immer das Idealbild seiner Gesellschaft. In der Ukraine wird aktuell Präsident Wolodymyr Selenskyj als eine Art Nationalheld gefeiert, nicht aber als martialischer Kriegsheld:

"Er spricht die Menschen nicht als Soldat, nicht als Heeresführer, sondern als Präsident an. Zumindest in der Anfangsphase vermeidet er Hassreden gegen die russischen Angreifer oder gegen Putin. Und er hat natürlich auch einen großen Vorteil gerade gegenüber Putin: Er muss nicht lügen, er ist auf der Seite der Angegriffenen." Ulrich Bröckling

Gleichzeitig bemühe auch Selenskyj die typische Helden-Sprache, etwa, wenn er die Soldaten im belagerten Stahlwerk in Mariupol als "Helden" bezeichne. In Deutschland habe man eine sehr gespaltene Position zu den "Helden" in der Ukraine, sagt Bröckling:

"Auf der einen Seite gibt es diesen starken Impuls, die Ukraine auch militärisch zu unterstützen. Und auf der anderen Seite besteht die allzu berechtigte Sorge, dass damit eine Eskalation des Krieges herbeigeführt werden könnte, bis hin zu einem Einsatz atomarer Waffen. Dass der Krieg sich über die Ukraine auch auf andere Länder ausdehnen könnte bis hin zu einem Weltkrieg." Soziologe Ulrich Bröckling

Ulrich Bröckling sieht im Heldenkult auch eine Herrschaftstechnik. Von Helden zu sprechen, habe immer auch eine appellative Funktion: "Wenn man von den Heldentaten großer Männer erzählt, dann steckt darin ein Ruf nach Nachahmung, selber Opfer zu bringen, selber im Extremfall sein Leben aufs Spiel zu setzen."

Alltagshelden in der Pandemie

Während der Corona-Pandemie hatte die "Heldenverehrung" eine symbolische Funktion: Pflegekräfte und Kassiererinnen – bis dato meist übersehene und eher schlecht bezahlte Berufe – wurden mit einem allabendlichen Applaus als Alltagsheldinnen und Helden gefeiert. Es sei billiger gewesen, meint der Soziologe Ulrich Bröckling, abends vom Fenster zu klatschen, als neue Jobs zu schaffen und angemessene Löhne zu zahlen: "Da wurde ganz deutlich, dass das auch Symbolpolitik war, die ein zum Teil katastrophales Krisenmanagement verdecken sollte."

Auch wenn der Heldenbegriff derzeit eine kleine Renaissance erlebt, plädiert Ulrich Bröckling dafür, "diese ausufernde Helden-Semantik, diese inflationäre Verwendung des Helden-Begriffs tunlichst zu vermeiden". Stattdessen solle man lieber nüchtern und "ohne solche Aufladungen" über anstehende Herausforderungen sprechen.