"Krieg der Welten": Außerirdisches Leben bald in "Sichtweite"?

Wenn alles klappt, wird die Menschheit schon bald so tief ins All schauen können wie noch nie zuvor. Am 22. Dezember soll nach mehreren Verzögerungen endlich das neue James Webb Weltraumteleskop starten und einige Monate später damit beginnen, das Universum nach Hinweisen auf seine Entstehung abzusuchen. Jedenfalls soll die Technik die allerersten Himmelsobjekte erfassen können, die nach dem Urknall vor etwa 13,5 Milliarden Jahren entstanden sein könnten.

Und noch etwas sorgt im Vorfeld des Starts für gespannte Erwartungen: Das Teleskop soll in der Lage sein, innerhalb von 60 Stunden auf Zwergplaneten Ammoniak nachzuweisen, was auf außerirdische Lebensformen hinweisen könnte. Das inspirierte bereits das Jahrestreffen der American Physical Society im vergangenen April. Sechs "Kandidaten" für solche Himmelskörper sind bereits ausgewählt. Optimisten rechnen in "fünf bis zehn Jahren" mit ernstzunehmenden Messungen, die auf biologische Aktivität hindeuten.

Skala von 1 bis 7 soll Sicherheit bringen

Namhafte Astrobiologen machen sich bereits Gedanken darüber, wie sie eventuelle Entdeckungen der Menschheit möglichst "schonend" beibringen können. NASA-Chefwissenschaftler James Green entwickelte eine Skala von 1 bis 7, auf der alle Indizien für nichtirdische Lebensformen nach ihrer Stichhaltigkeit eingeordnet werden sollen. So gelte es zum Beispiel, Verunreinigungen von auf die Erde gebrachten Proben etwa vom Mars auszuschließen.

Schon jetzt bereiten sich die BBC und das amerikanische öffentlich-rechtliche PBS-Fernsehen auf mögliche Schlagzeilen von fernen Himmelskörpern vor und planen eine Neuauflage der berühmtesten Dokufiktion der Mediengeschichte: "Krieg der Welten" nach dem Science-Fiction-Roman von H.G. Wells (1898) soll mit einer Mischung aus fiktiven und realen Szenen neu verfilmt werden. Die Hörspielfassung aus dem Jahr 1938 war so glaubwürdig, dass es in den USA zu panikartigen Vorkommnissen kam, weil viele Hörer dachten, es seien tatsächlich außerirdische Ungeheuer in Grover´s Mill in New Jersey gelandet. Der Stoff wurde seitdem mehrmals für das Radio bearbeitet und immer wieder neu verfilmt, erstmals 1953, zuletzt 2005 von Steven Spielberg, der dreibeinige Monster auftreten ließ.

Publikum empfänglicher für Wissenschaftsthriller

Das Drehbuch für die neueste Wiederauflage von "Krieg der Welten" stammt nach einer Meldung des Branchenblatts "Deadline" von Nic Stacey, einem ausgewiesenen Experten für dokumentarische Stoffe. Astro-Stars wie Jill Cornell Tarter, die bis 2012 am SETI-Forschungszentrum mit der Suche nach außerirdischen Intelligenzen befasst war, sollen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Tarter gilt als Vorbild für die Rolle der Eleanor Arroway, die von Jodie Foster im Science Fiction "Contact" (1997) gespielt wurde.

Produzent Andrew Cohen verwies darauf, dass sein Team bereits vor zwanzig Jahren eine Dokufiktion über eine globale Pandemie produzierte: "Jetzt machen wir unser Projekt im Schatten einer Pandemie, die Themen auf die Tagesordnung gesetzt hat, wie ein Planet mit einer tiefen, existentiellen Verunsicherung umgeht. Das Publikum ist daher für solche Stoffe empfänglicher als vor zwei Jahren." Das Interesse an Wissenschaftsthrillern sei durch die Covid-19-Schlagzeilen allgemein sehr hoch. Der neue "Krieg der Welten" soll rund neunzig Minuten dauern.