"Krieg der Generationen": Hat Putin Angst vor Machtübergabe?

Wladimir Putin wird im Oktober siebzig und gehört wie die meisten Politiker seiner engeren Umgebung zur letzten Generation, die noch von der Sowjetunion geprägt wurde, und zwar in der Ära Breschnew, die als Phase der "Stagnation" in die Geschichte einging. Doch es sei völlig falsch anzunehmen, dass Putin die UdSSR wiederbeleben wolle, schreibt der Journalist und Russlandkenner Maxim Trudolyubov in einer Analyse für das kremlkritische Online-Portal "Meduza": "Sie sind nicht damit beschäftigt, die Sowjetunion wiederherzustellen oder das Imperium wieder aufzubauen, obwohl sie sicherlich imperiale Instinkte haben. Und sie wollen nicht einmal einen Krieg mit dem Westen, obwohl sie den Westen nicht mögen. Sie versuchen vielmehr, Menschen, die ihnen wesensfremd sind, an Macht und Reichtum zu hindern."

Solche Menschen gebe es viele – definitiv mehr als nur eine Altersgruppe: nicht nur die Generation X [Jahrgänge 1965 bis 1980], sondern auch die große Mehrheit der 'Millennials' [Jahrgänge 1980 bis 2000], die Kinder der aktuellen Machthaber machten davon nur eine schmale Schicht aus.

Trudolyubov verweist darauf, dass fast alle Akteure in der ukrainischen Führung um die vierzig seien, also etwa eine Generation jünger als Putin und seine Kern-Mannschaft: "Die ukrainische Regierung, das Büro des Präsidenten, die Armee und andere Staatsstrukturen werden heute von denen dominiert, die, wenn sie sich überhaupt an die UdSSR erinnern, damit die Schule und die ersten Studienjahre verbinden. Sie schlossen ihre Hochschulausbildung ab und machten die ersten Schritte ihrer Karriere in der postsowjetischen Ukraine. Die meisten von ihnen haben etwas im Leben geschaffen, aufgebaut – und Wahlen gewonnen."

"Angst vor Machtübergabe ist Wurzel des Krieges"

In Russland gebe es keinen Mechanismus für die friedliche Übertragung von Macht. Alle denkbaren öffentlichen, wettbewerbsorientierten Verfahren seien in Putins Amtszeit "konsequent zerstört" worden: "Indem sie den Einsatz ständig erhöhen und ihre Herrschaft immer extremer machen, bewahren Putins Kollegen in seinem inneren Kreis die Kontrolle über den Zugang zu Politik und Wirtschaft. Die Angst vor der Machtübergabe ist die Wurzel des von Putin entfesselten Krieges."

Eine "echte Tragödie" sei nicht mehr aufzuhalten: "Es gab eine Chance, ein weiteres Jahr 1991 zu vermeiden, ein weiteres Zurücksetzen von Erfahrung und Fähigkeiten. Anders ausgedrückt, selbst die Behörden würden das gerne vermeiden, aber sie haben bereits alles getan, um die Übertragung von Macht und Eigentum ohne eine tiefe Krise unmöglich zu machen."

"Wir dürfen nicht an die Macht kommen"

Soziologe Michail Anipkin wird mit dem Satz zitiert, Putin und seine Altersgenossen trauten der Generation "Perestroika" der um 1970 Geborenen nicht im geringsten: "Unsere Generation hat darauf gewartet, dass ihre Zeit endlich kommt. Und jetzt stellen wir überrascht fest, dass wir einfach nicht an die Macht kommen dürfen. Und dass im Allgemeinen die Generation, die älter ist als wir, dort auf zehn bis fünfzehn Jahre alle Plätze fest besetzt hält. Darüber hinaus bereiten sie die Nachfolge durch ihre eigenen Kinder vor, das heißt, sie blockieren den sozialen Aufzug vollständig."

Ein Blick auf die in Russland diskutierten möglichen Nachfolger von Putin zeigt, dass die Vierzigjährigen tatsächlich noch kein Thema sind: Erster Anwärter wäre nach aktuellen Medienberichten Nikolai Platonowitsch Patruschew, der 70-jährige Sekretär des russischen Sicherheitsrates, der in letzter Zeit sehr präsent ist. Auch Ministerpräsident Michail Mischustin (56) und Ex-Präsident Dmitri Medwedew (56) sollen allerdings Chancen haben.

"Putin ist Hamlet"

Was für Maxim Trudolyubov eine "Tragödie" ist, erscheint Igor Karaulow im kremlfreundlichen Portal "VNNews" geradezu als Heldentat. Er feiert Putin dafür, dass der im Laufe der Jahre die Oligarchen zähmte, die Wirtschaftsliberalen kalt stellte und sich die faktische Alleinherrschaft sicherte: "Putin erwies sich wie Hamlet als Mann mit eisernem Willen, er ließ sich von den Milliarden, die ihm wohl für seinen rechtzeitigen Rücktritt angeboten wurden, nicht verführen. Putin ist Hamlet, der überlebt hat. Die Tat ist vollbracht, er erwies sich als klüger als sie, bewies seine intellektuelle Überlegenheit." Dass Hamlet in Shakespeares Drama kein gutes Ende nimmt, scheint Karaulow allerdings verborgen geblieben zu sein.

In seinen ersten Jahren an der Macht sei Putin "an Händen und Füßen gefesselt" gewesen, erst allmählich habe er sich der "Bevormundung" durch die Neureichen der neunziger Jahre entzogen. Gemeint sind damit die Förderer des Turbokapitalismus der Ära Jelzin, als die Oligarchen ihre Milliarden zusammenrafften, aber auch alle "Liberalen", die sich am Westen orientieren.

Bestseller-Autor Akunin: Es gibt keine Kollektivschuld

Die "Generation Putin" könne allerdings ebenso wenig als Ganzes für den Angriff auf die Ukraine verantwortlich gemacht werden wie die Russen insgesamt, meint der in Russland ungemein populäre Krimi-Autor Boris Akunin. Er wendet sich gegen jede Kollektivschuld, wie sie einst Thomas Mann für die Deutschen propagierte, und schreibt in einem Beitrag für die "Moscow Times": "Lassen Sie jede Person für das verantwortlich sein, was sie persönlich getan hat – und für das, was sie nicht getan hat, obwohl sie es hätte tun sollen. Selbst bei einem Verbrechen, das von einer Gruppe, einer Menge, einer Armee begangen wurde, ist das nicht anders. Es muss eine persönliche Verantwortung von jedem einzelnen geben."

Mit Hochachtung spricht Akunin von denen, die Russland verlassen haben und zeigt sich noch mehr beeindruckt von denen, die im Lande selbst gegen den Krieg protestieren: "Diejenigen, die sich aktiv für diesen Krieg und für die Diktatur einsetzen, sind natürlich Kriminelle und werden sich vor Gericht für ihre Taten verantworten müssen. Schuldig sind auch diejenigen, die auf die eine oder andere Weise dem Krieg und der Diktatur dienen, wenn auch nur widerwillig . Sie verdienen Verachtung und Verurteilung."