Krieg der Bilder: "Kräfteverhältnis hat sich verändert"

Nicht zu übersehen sind zwei kreisrunde, mit delikaten Speisen überladene Couchtische, die Üppigkeit und Luxus symbolisieren, doch offenkundig völlig unangetastet sind, wie eine Schaufenster-Auslage. Das gibt dem Bild eine ausgesprochen sterile, staatstragende Anmutung und etwas kulissenhaftes. Bezeichnend ist die Tatsache, dass das Foto ausweislich der in der Bilddatenbank Picture Alliance dokumentierten Angaben von der türkischen Präsidentschaft verbreitet und von der staatlichen Anadolu Agentur aufgenommen wurde.

Hinzu kommt, dass Putin in Samarkand nicht vom usbekischen Präsidenten Shavkat Mirziyoyev am Flugzeug begrüßt wurde, weil der sich lieber zeitgleich dem eintreffenden chinesischen Präsidenten widmete. Putin musste sich mit dem Ministerpräsidenten Abdullah Aripow begnügen. Und der kirgisische Präsident Sadyr Dschaparow ließ Putin beim Protokolltermin sogar eine "halbe Minute" warten, was auch nicht unerwähnt blieb: Jetzt müsse sich der russische Präsident in Geduld üben, wo er seine Kreml-Gäste doch früher selbst gern ausharren ließ. Lauter Nadelstiche, die Putins Selbstbewusstsein sicher nicht gestärkt haben dürften.

"Meisterwerk der politischen Ikonographie"

Nicht zum ersten Mal sorgt ein Foto von einem Gipfeltreffen für Wirbel. 2018 hatte der damalige deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert auf seinem Twitter-Kanal das Bild vom G7-Treffen im kanadischen La Malbaie in der Provinz Québec gepostet. Darauf ist Ex-Kanzlerin Angela Merkel zu sehen, wie sie sich energisch über einen Tisch beugt und offenbar auf den seinerzeitigen US-Präsidenten Donald Trump einredet, der seine Arme vor der Brust verschränkt hat. Alle anderen verfolgen von der Gestik her "gebannt", was Merkel zu sagen hat. Das Foto wurde von der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" als "Meisterwerk der politischen Ikonographie" bezeichnet.

Auch in diesem Fall geht es rein optisch um den Ausdruck eines Kräfteverhältnisses, um die Verteilung von "Autorität", eine Bildsprache, die Überlegenheit signalisiert, während Trump als störrischer "Schüler" abgebildet ist, der sich den "guten Worten" verweigert.