Kreuzgangspiele Feuchtwangen: Vorverkauf für Sommer 2021 startet

Zum ersten Mal zur Aufführung gebracht wird im Feuchtwanger Kreuzgang das Schauspiel "Dracula" von Bram Stoker. Intendant Johannes Kaetzler selbst führt Regie und ist begeistert, wie gut die alten Mauern der Spielstätte als natürliche Kulisse für das Drama dienen.

Stücke haben auch heute noch Aussagekraft

Daneben wird Shakespeares Komödie "Ende gut, alles gut" auf die Bühne gebracht. Auch wenn das Programm für die vergangene Spielzeit geplant war – keinesfalls hätten die Stücke etwas von ihrer Aussagekraft verloren, so Kaetzler.

Vielmehr müssten auch die Menschen in dem Stück "Dracula" mit einer Bedrohung leben und es sei sehr spannend zu sehen, wie sie sie einschätzen, abschätzen oder überschätzen, sagt Kaetzler und zieht Parallelen zur aktuellen Corona-Pandemie. In Shakespeares Werk "Ende gut, alles gut" stecke der Bezug bereits im Titel, so der Intendant weiter.

Kinder- und Jugendprogramm: "Die Räuber" und "Das Sams"

Im Schauspiel-Projekt für Jugendliche werden im Nixelgarten "Die Räuber" von Friedrich Schiller aufgeführt. Daneben gibt es auch im kommenden Sommer zwei Stücke für Kinder. Gezeigt werden für Kinder ab fünf Jahren "Das Sams – Eine Woche voller Samstage" von Paul Maar. Für Kinder ab drei Jahren ist das Schauspiel "Frederick" von Leo Lionni geplant. Regie und Spiel übernimmt die BühneBumm.

Spontanität und Kreativität auch für den Sommer gefragt

Da aufgrund der Corona-Pandemie das Programm von 2020 auf 2021 geschoben wurde, hatte Johannes Kaetzler gemeinsam mit seinem Team eine Sonderspielzeit unter dem Titel "Neues Spiel, neues Glück" aufgelegt. Diese Spontanität und Kreativität wolle sich der Intendant auch für die anstehende Spielzeit bewahren.

Statt über lange Zeiträume hinweg feste Spielpläne zu erarbeiten, wollen sie auch künftig daran festhalten, kurzfristig neue Formate zu erarbeiten.

"Wir müssen immer einen Plan B und C entwickeln, um aktionsfähig zu bleiben." Johannes Kaetzler, Intendant der Feuchtwanger Kreuzgangspiele

Da einige Theaterbesucher ihre Karten aus der vergangenen Saison mitgenommen haben, sind bereits rund 6.000 Stück verkauft. Weitere Informationen zum aktuellen Programm sind auf der Internetseite der Feuchtwanger Kreuzgangspiele zu finden.