Kreuzgangspiele Feuchtwangen bereiten Sommersaison vor

1.700 Jahre Juden in Deutschland: Kreuzgangspiele machen eigene Produktion

Daneben beteiligen sich die Kreuzgangspiele an dem großen Jubiläum „1700 Jahre Juden in Deutschland.“ In der Reihe "Kreuzgangspiele extra" wird zum ersten Mal außerhalb der Spielzeit eine eigene Produktion auf die Beine gestellt. Unter dem Namen #2021JLID – Jüdisches Leben in Deutschland" werden bundesweit rund tausend Veranstaltungen ausgerichtet. Die Kreuzgangspiele entwickeln anlässlich dieses Festjahres ein eigenes Theaterstück, das am 12. November in der Stadthalle Kasten Premiere haben wird.

Spurensuche jüdischer Persönlichkeiten in Feuchtwangen und der Welt

Die Theaterperformance, die im Moment noch den Arbeitstitel "Come Fade with Me Again/Lass uns verschwinden" trägt, sei eine Spurensuche, so eine Sprecherin der Kreuzgangspiele. Anhand der Schicksale ausgewählter jüdischer Persönlichkeiten der Welt und der Stadt Feuchtwangen sollen gemeinsam Erinnerungen geschaffen und zugleich die Fragilität des Erinnerns thematisiert werden. Die Regie hat Alexander Ourth übernommen, die Proben beginnen am 11. Oktober 2021.