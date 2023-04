Kreuzgangspiele feiern 75-jähriges Jubiläum mit "Dschungelbuch"

Alle sind schon sehr gespannt und freuen sich darauf, dass sie endlich losgeht, die Spielzeit zum 75. Jubiläum der Kreuzgangspiele in Feuchtwangen im Landkreis Ansbach. Am Montag hat Regisseur Lennart Matthiesen das Ensemble für "Das Dschungelbuch" – bestehend aus bekannten und neuen Gesichtern – sowie Kostüme und Bühnenbild vorgestellt. Mit dem Stück startet das Sommertheater in diesem Jahr in die neue Saison.

"Das Dschungelbuch" – aktualisiert und für die ganze Familie

Das Stück geht, wie auch der bekannte Disneyfilm "Das Dschungelbuch", auf das gleichnamige Werk von Rudyard Kipling aus dem Jahr 1894 zurück. Wie der Disney-Film vom Original abweicht, der Ende der 1960er-Jahre erschien, wird es auch Unterschiede in der aktuellen Interpretation bei den Kreuzgangspielen geben, erklärte Matthiesen. Angefangen damit, dass Mogli in Feuchtwangen ein Mädchen ist und damit die Geschlechterrolle aufgebrochen wird. Und auch sonst würden aktuelle Themen wie beispielsweise der Naturschutz eingebaut und die Wichtigkeit von Freundschaften gezeigt, die im Lockdown bei Kindern oft leiden mussten.

Das Kinderstück ist zwar für Heranwachsende geschrieben, soll jedoch genauso Erwachsene ansprechen, so der Regisseur weiter. Auch Ältere würden sich nach positivem Theater sehnen, was bereits in vergangenen Jahren im Kreuzgang bei den Kinderstücken zu beobachten war.

Theaterklassiker zum Jubiläum

Nach dem Kinderstück folgen die Premieren von "Jedermann" von Hugo von Hofmannsthal, "Der Geizige" von Molière oder "Woyzeck. Ein Fragment" von Georg Büchner. Diese Klassiker wurden extra für das Jubiläumsjahr herausgesucht, um zu zeigen, was die Kreuzgangspiele seit dem Sommer 1949 im Klostergarten des ehemaligen Benediktinerklosters geleistet haben, erklärte Intendant Johannes Kaetzler.

Die ganze Welt ist ein Theater – auf dem Feuchtwanger Marktplatz

Highlight zum 75-jährigen Jubiläum der Feuchtwanger Kreuzgangspiele wird im August "Das große Welttheater" auf dem Marktplatz sein. Das Stück des spanischen Autors Pedro Calderón de la Barca soll ein großes zeitgenössisches Spektakel werden, "voll Lebensfreude, Schönheit und überraschenden optischen Effekten", wie es in der Ankündigung heißt. Premiere ist am 12. August.