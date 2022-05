Kreml zum Diplomaten-Rücktritt: "Er ist gegen uns"

Nach längerem Schweigen hat die russische Regierung jetzt doch Stellung genommen zum überraschenden Rücktritt des ersten Diplomaten. Gestern hatte Boris Bondarew, der rund zwanzig Jahre im Auswärtigen Dienst beschäftigt war und als "Berater" einen eher untergeordneten Posten an der Botschaft bei den Vereinten Nationen in Genf hatte, den Kreml für den Angriffskrieg auf die Ukraine heftig gescholten und sein Amt niedergelegt.

"Wir im Kreml kennen diesen Brief nicht. Wenn er ein Mitarbeiter des Außenministeriums war, ist dies wahrscheinlich eine Frage für das Außenministerium", so Putins Sprecher Dmitri Peskow bei der Routine-Pressekonferenz. "Hier können wir wahrscheinlich nur sagen, dass Herr Bondarew nicht mehr für uns ist, sondern gegen uns".

Außenministerium schweigt weiter

Gefragt, was das genau bedeute, fügte Peskow laut Nachrichtenagentur Interfax an: "Er verurteilt die Aktionen der russischen Führung, und die Aktionen der russischen Führung werden von fast der gesamten Bevölkerung unseres Landes unterstützt. Das bedeutet, dass dieser Herr sich gegen die allgemeine konsolidierte Meinung unseres Landes gewandt hat."

Vom russischen Außenministerium gab es dazu bisher keinerlei Reaktion, obwohl sich Sprecherin Maria Sacharowa sonst im Minutentakt auf Telegram zu Wort meldet. Aktuell zitiert sie dort den niederländischen Ministerpräsidenten Rutte, wonach alle Versprechungen des Westens an die Ukraine nur "emotionale Äußerungen" seien. Für den morgigen Mittwoch um 13 Uhr Moskauer Ortszeit ist das nächste "Briefing" für Journalisten angekündigt.

Bondarew: "Ich glaube, sie halten mich für einen Verräter"

Im Gespräch mit dem russischsprachigen Dienst der BBC hatte Bondarew gesagt, er glaube, Moskau halte ihn bereits für einen "Verräter". Über die Stimmung im diplomatischen Dienst äußerte er: "Ich denke, die meisten Menschen folgen der Propaganda und dem, was die Behörden ihnen sagen. Wenn Sie im Ministerium arbeiten, gibt es eine Hierarchie, also müssen Sie den Anweisungen des Ministeriums Folge leisten."

Am Montagmorgen sei er "wie üblich" zur Arbeit gekommen: "Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, darüber nachzudenken, aber das Ausmaß dieser Katastrophe hat mich dazu gebracht, zu gehen." Bondarew ergänzte, er habe gegenüber hochrangigen Beamten der russischen Mission in Genf mehrmals über seine Kritik an der Invasion der Ukraine gesprochen, sei jedoch "aufgefordert worden, den Mund zu halten, um Konsequenzen zu vermeiden".