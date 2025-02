"Kreml versteht es nicht": Selenskyj ein "Diktator ohne Wahlen"?

"Natürlich kann ein Land, das sich einer gewaltsamen Invasion erwehren muss, keine Wahlen abhalten. In Großbritannien gab es von 1935 bis 1945 auch keine Wahlen", so der frühere britische Premierminister Boris Johnson in einem Tweet. Tatsächlich fanden auf der Insel zwischen dem 14. November 1935 und dem 5. Juli 1945, kriegsbedingt keine Unterhaus-Wahlen statt. Unmittelbar nach dem Sieg über NS-Deutschland stellte sich Premierminister Winston Churchill dann den Wählern und verlor prompt seine politische Mehrheit.

Putin bekam angeblich 88 Prozent

Jetzt, nachdem US-Präsident Donald Trump dem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj vorgeworfen hat, er sei ein "Diktator ohne Wahlen", ist das historische Vorbild Großbritanniens plötzlich in aller Munde. Selenskyj war am 21. April 2019 mit knapp 75 Prozent der gültigen Stimmen in einer Stichwahl auf die Dauer von fünf Jahren zum Präsidenten gewählt worden. Demnach endete seine reguläre Amtszeit am 20. Mai 2024. Allerdings schreibt die ukrainische Rechtslage vor, dass Wahlen frühestens sechs Monate nach Aufhebung des Kriegsrechts abgehalten werden können.

Putin und seine Propagandisten argumentieren, Selenskyj habe jede Legitimität verloren und sei nicht mehr berechtigt, rechtswirksame Unterschriften zu leisten. Putin selbst hatte sich im März 2024 im Amt bestätigen lassen: Angeblich bekam er 88 Prozent der Stimmen.

Kreml will in Kiew eine Marionette

Propagandist Oleg Sarow versuchte das Argument, Wahlen seien in Kriegszeiten nicht möglich, mit dem Hinweis auf Südvietnam und den Iran zu entkräften: Dort sei ungeachtet von Kriegen gleich mehrmals "gewählt" worden. Die USA hätten sich nicht mal vom Bürgerkrieg von den Urnen abhalten lassen und Frankreichs Nationalversammlung sei im Februar 1871 auch während eines "dreiwöchigen Waffenstillstands" im Krieg mit Preußen gewählt worden.