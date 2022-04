Kreml streitet mit Depardieu: "Er versteht nicht, was passiert"

Er besitzt seit 2013 die russische Staatsbürgerschaft und war im Kreml ein gern gesehener Gast, doch jetzt hat der französische Schauspieler Gérard Depardieu Ärger mit seinen einstigen Gönnern. Grund dafür: Der Künstler singt drei Benefiz-Konzerte im Champs-Élysées-Theater zugunsten der ukrainischen Opfer des Krieges. Obendrein hatte Depardieu Putins Aggression als "verrückte und inakzeptable Exzesse" gebrandmarkt.

"Das russische Volk ist dafür nicht verantwortlich", so der umstrittene Superstar. "Ich hatte schon immer eine einzigartige Vorliebe für das russische Volk, das so gut beschrieben wurde von Dostojewski, Tolstoi, Gogol, Pasternak und so vielen anderen Künstlern wie Tschaikowsky, Prokofjew, Schostakowitsch." Russland und die Ukraine seien schon immer "Bruderländer" gewesen: "Ich bin gegen diesen Bruderkrieg. Ich sage: 'Stoppt die Waffen und verhandelt!'", hatte er gefordert.

Er hielt Russland für "große Demokratie"

Depardieu hatte die russische Staatsbürgerschaft im Streit um die Steuerpolitik des einstigen französischen Präsidenten François Hollande angenommen und von "Idioten" gesprochen, für die er nicht bereit sei, zu "bezahlen". Putins Russland dagegen hielt er für eine "große Demokratie" und den Präsidenten persönlich erwähnte er in einem Atemzug mit Papst Johannes Paul II.

Das alles reichte jedoch nicht, um den Kreml nachhaltig zu beeindrucken, wie sich jetzt herausstellte. Sprecher Dmitri Peskow sagte verärgert: "Ich gehe davon aus, dass Depardieu höchstwahrscheinlich nicht vollständig versteht, was passiert, da er nicht vollständig in die politische Agenda eingetaucht ist." Gern "informiere" der Kreml den Schauspieler über die "Ereignisse von 2014 in der Ukraine sowie über die Minsker Vereinbarungen, die Volksrepubliken Donezk und Lugansk (DNR und LNR) und das Vorgehen der ukrainischen Behörden gegen die Einwohner von Donbass".

Abgeordneter will Depardieu enteignen

Deutlich weniger "diplomatisch" äußerte sich der Abgeordnete der Staatsduma, Sultan Khamzajew. Er forderte den Entzug der russischen Staatsbürgerschaft: "Ich halte es für wichtig und notwendig, über die Notwendigkeit zu sprechen, den Pass von Gerard Depardieu zu annullieren, wegen seiner Angriffe und Versuche, im Namen des russischen Volkes zu sprechen, das ihn nicht beauftragt hat, diese Erklärungen abzugeben."

Außerdem beharrte Khamzajew darauf, das Eigentum des Schauspielers in Russland mildtätigen Zwecken zuzuführen: "Ihm wurden zwei Wohnungen übereignet - in Saransk und Grosny. Diese Wohnungen sollten beschlagnahmt und den Bedürfnissen von Waisenkindern zugeführt werden. Dies wäre die richtigste Entscheidung in dieser Angelegenheit."

Der aus Dagestan stammende Khmazjew sitzt im Duma-Ausschuss für Sicherheit und Korruptionsbekämpfung und hatte sich schon des Öfteren mit rabiaten Vorschlägen zu Wort gemeldet. So wollte er eine "Volksabstimmung" in Kasachstan durchsetzen, um das Land Russland einzuverleiben.