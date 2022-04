Kreml-Sprecher über Zensur-Umgehung: "Ist nicht verboten"

Im Gespräch mit dem belarussischen Fernsehsender Belarus 1 gab Dmitri Peskow (54) offen zu, was jeder ahnen konnte: Er nutzt einen VPN-Dienst, mit dessen Hilfe es möglich ist, die zahlreichen Netzsperren in Russland zu umgehen. Seine verblüffende Begründung: Das sei ja nicht verboten. Angesichts einer immer drastischeren Zensur und mittlerweile rund 1.500 verbotenen Websites eine skurrile Äußerung. Allerdings hatten auch bereits hochrangige russische Parlamentarier freimütig gestanden, "von früh bis spät" ausländische Medien zu nutzen.

Die VPN-Dienste AmneziaVPN, Proton und HighLoad VPN hatten am 29. März bekannt gegeben, Russen freien Zugang zu allen Medien, sozialen Netzwerken und NGO-Seiten zu gewähren, die in Russland gesperrt sind. Am 15. März hatte Alexander Khinshtein, Vorsitzender des Staatsduma-Ausschusses für Informationspolitik verkündet, dass in Russland bereits zwanzig beliebte VPN-Dienste blockiert worden seien. Roskomnadzor beabsichtige, weitere ins Visier zu nehmen. Ein kremlfreundlicher Hacker hatte "gewarnt", VPN-Dienste könnten die Benutzung von Smartphones unsicher machen.

Lob für westliche Benutzerfreundlichkeit

Peskow räumte nach Angaben der Nachrichtenagentur TASS ein, dass westliche soziale Netzwerke in Russland genutzt würden, "weil sie gut sind, weil sie die besten Technologien haben". Die Unternehmen hätten schließlich "Hunderte von Milliarden Dollar" ausgegeben, um ihre Plattformen "benutzerfreundlich" zu machen. Seiner Meinung nach es "absolut keine Schande, das Beste zu verwenden." Leider seien die Firmen jedoch mittlerweile "Staatsfeinde". Es seien Gerichte gewesen, die Facebook und Instagram verboten hätten: "Wir ergreifen jetzt sehr harte Maßnahmen, aber andererseits zwingt die Zeit, in der ein besonderer Militäreinsatz stattfindet, den Staat zu solch harten Maßnahmen."

Russische Konkurrenz soll "bequemer" werden

Die eilends geschaffene russische Alternative zu Youtube, "Rutube", werde ungeachtet des westlichen Technik-Vorsprungs "eine Zukunft" haben, so Peskow: "Dort wird Geld investiert, es wird noch bequemer. Ich weiß, dass sie im April ein Update machen, es wird einen nächsten Schritt zur Verbesserung geben. Geld wird dorthin fließen, dieses Geld wird in die Entwicklung fließen." Dafür will Russland auf belarussische IT-Spezialisten setzen, zahlreiche eigene Fachleute sind nämlich aus Unmut über die drakonische Netzpolitik des Kreml nach Kirgisien, Armenien oder Georgien ausgewandert.

Zu den Medien, die in Russland nicht mehr senden können, gehört die Deutsche Welle, aber auch die Voice of America, die BBC und zahllose oppositionelle Stimmen wie Meduza, Dozhd und Echo of Moscow. Einige Blätter, wie die angesehene regierungskritische "Nowaja Gaseta", haben nach mehrmaliger Abmahnung seitens der Zensurbehörde Roskomnadzor (RKN) ihren Betrieb bis Kriegsende eingestellt. Auch Wikipedia bekam einen Strafbefehl zugestellt.

Emigranten sollen keine Arbeit mehr bekommen

Zu den zahlreichen Künstlern und Medienschaffenden, die Russland verlassen haben, sagte Peskow: "Wir haben Leute, die Angst hatten. Als alles anfing, hatten sie Angst. Einige von ihnen gingen, sagten, dass sie in einen langen Urlaub fahren würden oder ähnliches. Und jeder handelte anders, aber es gibt diejenigen, die Angst hatten und die es nicht verstanden haben. Und sie sind keine Staatsfeinde." Allerdings seien diejenigen, die "den Behörden die Schuld" gäben, Staatsfeinde geworden: "Es gibt diese Leute, die nicht nur nicht verstanden haben, nicht nur Angst hatten, sondern die anfingen, die Behörden zu kritisieren, die begannen, unsere Militärhelden anzugreifen. Das sind die Feinde des Staates."

Die Betroffenen könnten zwar nach Russland zurückkehren, "wahrscheinlich" jedoch nicht mehr mit staatlicher Unterstützung rechnen: "Sie wollen alle kommen und staatliche Stipendien bekommen, in Staatsfilmen mitspielen, im Staatstheater spielen. Nein. Das geht nicht mehr." Allerdings sei es möglich, "Verlorene" auf den "richtigen" Weg zu führen, dass müssten die allerdings selbst auch wollen.