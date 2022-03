Kreml schimpft: "Sehr viele Menschen erweisen sich als Verräter"

Wenn Diktator Josef Stalin einen Genossen aus dem Weg räumen wollte, verfiel er urplötzlich vom "Du" ins "Sie" und machte aus dem "Volksfreund" einen "Volksfeind". Wer so angesprochen wurde, der wusste, dass seine Tage gezählt sind. Mit Hilfe der Sprache wurden unliebsame Personen sozusagen vorab gebrandmarkt und isoliert.

Offenbar glaubt der Kreml derzeit auch wieder, dass es angemessen ist, die Bevölkerung in Parteigänger und "Verräter" einzuteilen. Präsident Wladimir Putin selbst hatte in einer "Wutrede" von einer "fünften Kolonne" gesprochen, die der Westen gegen Russland einsetze. Doch werde das Land stets in der Lage sein, "echte Patrioten vom Abschaum" zu unterscheiden. Die "natürliche und notwendige Selbstreinigung" werde Russland nur "stärken".

Putin-Sprecher Peskow spricht von "Säuberung"

Offenbar ist das Regime mangels durchgreifender militärischer Erfolge und leerer Regale in den Geschäften höchst alarmiert. Selbst die IKEA-Fleischbällchen "Köttbullar" werden inzwischen zu Fantasiepreisen im Netz angeboten.

Jedenfalls sagte Putin-Sprecher Dmitri Peskow laut Nachrichtenagentur TASS, es hätten sich "sehr viele Menschen, auf gut Russisch gesagt, als Verräter" erwiesen: "In solch schwierigen Zeiten und in solch verantwortungsvollen Situationen, emotional sehr fordernden Situationen, zeigen einfach viele Menschen den Kern ihrer Persönlichkeit. Sie selbst verschwinden aus unserem Leben. Der eine verlässt seine Position, der andere verlässt seinen aktiven Dienst, noch ein anderer verlässt das Land und wandert ins Ausland aus. So läuft diese Säuberung ab. Jemand bricht das Gesetz und wird dafür bestraft werden, dafür sorgt die Justiz."

Ausreisewelle von Künstlern und Journalisten aus Russland

Auf die Frage, ob ein Aspekt dieser "Säuberung" Übergriffe auf die Wohnungen von Dissidenten seien, deren Eingangstüren mit dem propagandistischen Symbol "Z" beschmiert worden waren, antwortete Peskow, das könne Teil der gegenwärtigen politischen Neuausrichtung sein: "Jetzt zeigen alle sehr emotional ihre Haltung zu dem, was passiert. Viele Menschen wollen unseren Präsidenten nicht nur in Gedanken, sondern konkret unterstützen. Die allermeisten von ihnen."

Hintergrund der Nervosität des Kreml, der seine aggressive Wortwahl neuerdings mehr nach innen als nach außen richtet, ist eine Welle von Ausreisen prominenter Künstler, Autoren und Journalisten. Zuletzt hängte die bekannteste Primaballerina des Bolshoi-Theaters, Olga Smirnova ihren Job in Moskau an den Nagel und wechselte in die Niederlande.

Putin schimpfte auf Gänseleber und "sexuelle Ausschweifungen"

Putin hatte sich am Dienstag förmlich in Rage geredet und gesagt: "Ich verurteile nicht diejenigen, die eine Villa in Miami haben, diejenigen, die nicht auf Gänseleberpastete, Austern und sexuelle Ausschweifungen verzichten können. Aber das Problem liegt nicht darin, sondern darin, dass viele dieser Menschen mental genau dort verortet sind und nicht hier, nicht bei unseren Leuten, nicht bei Russland."

Über die Äußerung war in russischen Medien breit berichtet worden, teilweise allerdings höchst ironisch, was nicht dafür spricht, dass Putins Einschüchterungsversuch erfolgreich war. So wunderte sich die "Hausfrau" und Zeitungskolumnistin Alexandra Retunskaya darüber, dass es bis vor kurzem noch ein Zeichen von Erfolg gewesen sei, im Ausland Villen zu besitzen und im Stadtrat von Murmansk eine ganze Fraktion Zweitwohnsitze auf Zypern gehabt habe. Beruhigend sei freilich, dass sie selbst keine "Verräterin" werden könne, denn Gänseleber habe sie ja "noch nicht probiert".

Derweil kommen auch von Außenminister Sergei Lawrow immer skurrilere Zitate: Er sagte dem Sender RPC, er liebe die ukrainische Kultur, den weichen Klang der Sprache, vor allem das Essen und den Humor, der ja "selbstironisch" sei.