Kreml-Politiker: Russische Medien dürfen (einen) "Fehler" machen

Die kremltreuen Politiker halten sich auch noch für "großzügig": Der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Informationspolitik im russischen Parlament, Sergei Boyarskiy (42), gestand den Medien "das Recht, einen Fehler zu machen" zu, wie die Nachrichtenagentur Interfax berichtet.

Demnach werden Zeitungen und Online-Formate, die "Fälschungen" über die russische Armee verbreiten, nicht, wie ursprünglich geplant, sofort dicht gemacht, sondern beim ersten unliebsamen Vorfall innerhalb von 24 Stunden abgemahnt und "bis zu drei Monate" geschlossen. Im Wiederholungsfall soll die zuständige Zensurbehörde Roskomnadzor das jeweilige Medium "bis zu sechs Monate" sperren. Bei mehrfachen kritischen Artikeln droht weiterhin der Lizenz-Entzug, also ein dauerhaftes Verbot.

"Wichtiger und folgenreicher Gesetzentwurf"

"Mir scheint, dass es uns tatsächlich gelungen ist, einen wichtigen und folgenreichen Gesetzentwurf in zweiter Lesung so fertigzustellen, dass er nicht zu einem Mechanismus für mögliche Verletzungen der Rechte einheimischer Medien wird", brüstete sich der Ausschuss-Vorsitzende Alexander Khinshtein, einer der erklärten Scharfmacher im Sinne Putins. Begriffe wie "ausländische Agenten", "ausländische Einflussnahme" und "ausländische Quelle" werden in dem Gesetz neu definiert und so weitgehend ausgelegt, dass Journalismus noch gefährlicher wird.

Über Sport und Gesundheit darf berichtet werden

Anstelle der bisher bestehenden vier (!) Registern mit ausländischen "Agenten", soll es nur noch eines geben. Wer dort erfasst ist, darf Minderjährige nicht mehr unterrichten und auch keine Medien für sie herstellen. Außerdem dürfen solche Personen nicht "in Unternehmen investieren, die für die Verteidigung und Sicherheit des Staates strategisch wichtig" sind. Definiert wird ein "Agent" als jemand, der "Geld oder Eigentum" aus dem Ausland angenommen hat.

Laut Nachrichtenagentur RIA Nowosti, die besonders gern Propaganda verbreitet, gelten "der Schutz traditioneller Familienwerte, Aktivitäten in den Bereichen Wissenschaft, Kultur, Gesundheitswesen, soziale Unterstützung, Förderung einer gesunden Lebensweise, Sport, Naturschutz und Wohltätigkeit nicht als politische Aktivitäten, was den Medien wohl nahelegen soll, welche Art Berichterstattung gewünscht ist.

"Jede Liberalisierung gefährdet die Sicherheit"

In den russischen Medien, selbst in denen, die dem Kreml wohlgesonnen sind, wird die Verschärfung der Zensur heftig kritisiert und mit Hohn und Spott bedacht. So wird darauf verwiesen, dass der Abgeordnete Wassili Piskarjow (58), der den Gesetzentwurf angeregt hatte, davon überzeugt ist, dass "jede Art der Liberalisierung dieses Projekts der Sicherheit des Landes zuwiderlaufen" werde.

Als Vorbild nannte Piskarjow übrigens mehrfach ein seiner Meinung nach "ähnliches" Gesetz in den Vereinigten Staaten und fragte sich, "warum Amerikaner ihre Souveränität besser verteidigen sollten als wir". Manche verstanden das so, dass sich der Politiker an der McCarthy-Zeit der späten vierziger und frühen fünfziger Jahre des letzten Jahrhunderts orientierte, als in den USA eine wilde Hatz auf echte und vermeintliche "Kommunisten" im Gange war.