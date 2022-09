Kreml geht auf Kulturelite los: "Aufstand in Russland unmöglich"

"Wer will schon wieder am Abgrund stehen?" fragt die russische "Prawda" und ist überzeugt, dass es aus Angst vor dem Chaos "keinen Aufruhr, keinen Aufstand, keinen Maidan" in Russland geben werde. In der pro-westlichen Elite im Lande sei ja bereits "gründlich aufgeräumt" worden. Doch allein die Tatsache, dass das Parteiorgan der russischen Kommunisten das eigens betont, zeigt, wie sehr dem Kreml und seinen Fans inzwischen die Nerven flattern. Unmittelbarer Anlass dafür ist das Statement einer der bekanntesten russischen Rock- und Popsängerinnen, Alla Pugatschowa (73). Sie hatte gepostet, sie wolle wie ihr Ehemann als "ausländische Agentin" geführt werden, also auf die schwarze Liste kommen. Das erschütterte die Gesellschaft bis in Mark, irritierte die lethargische Mehrheit und mobilisierte die Kriegsgegner.

"Wette auf einen russischen Maidan"

"Was Alla Borissowna betrifft, so haben die Medienleute in der Russischen Föderation, selbst auf dieser Ebene, nicht das Potenzial, einen Aufstand zu initiieren. Im Gegenteil, sie werden mit einer solchen Position in Vergessenheit geraten", versucht die "Prawda" sich selbst zu beruhigen. Sie stellt ohne jeden Grund eine Verbindung her zwischen Pugatschowas Instagram-Post und der ukrainischen Offensive, als ob beides von irgendwem koordiniert wurde: "Die Wette auf einen russischen Maidan [Name des wichtigsten Platzes in Kiew und Symbol der ukrainischen Demokratiebewegung] ist das Hauptbestreben des Westens auf einen Sieg über Putin und damit über Russland. Ansonsten ist die westliche Elite tot." Es gehe darum, die "russische Gesellschaft zu erschüttern".

Ähnlich beurteilt der Veteranenverband den Protest von Pugatschowa: "Der Westen spricht beinah offen über die Zerstörung Russlands, und hier wird mit einem Grinsen Spott mit uns getrieben. Eine Tat wie diese unterstreicht ihren Verrat als Person. Wenn sie das in Bezug auf die Russen tut, beraubt sie sich aller Titel, aller Auszeichnungen, lasst sie in alle vier Richtungen aus Russland türmen", so der wutschnaubende Funktionär Ildar Reziapow.

"Niemand ist vor Schwierigkeiten gefeit"

Wie sehr der Kreml aufgewühlt ist, beweist ein Telegram-Post von Waleri Fadejew (61), dem Vorsitzenden des Rates für Menschenrechte und Entwicklung der Zivilgesellschaft beim Präsidenten der Russischen Föderation: Er beschimpfte die Kulturelite insgesamt als "Schreibidioten, Harlekine und Possenreißer", die nichts kapiert hätten: "Schwierigkeiten bei der Durchführung der Sonderoperation, und niemand ist vor solchen Schwierigkeiten gefeit, veranlassten einige Vertreter der kreativen Schicht und Couchstrategen, Zweifel an der Notwendigkeit russischer Aktionen im Donbass und in der Ukraine zu äußern." Immerhin räumte Fadejew damit erhebliche Probleme an der Front ein.

Wer in sozialen Netzwerken "klagend" stöhne, so Fadejew, habe keine Ahnung, worum es derzeit gehe. Die Kulturelite brauche die "Freiheit" nicht, für die Russland kämpfe, sondern nur eine Gelegenheit, "zu singen und zu tanzen, zu spotten und auf vulgäre Art schlau zu sein". Doch das Land setze auf "neue Gesichter – Soldaten, Ärzte, Militärkorrespondenten, Freiwillige". Sie seien "unsere Elite", so der Menschenrechtsfunktionär.

"Striche in den Spalten des Formulars"

Selbst kremlnahe Blätter wie die "Moskowski Komsomolez" (MK) machen sich über den hasserfüllten Irrsinn der Propaganda inzwischen lustig. Wer "ausländischer Agent" werden wolle, habe es recht leicht: "Sie haben in den letzten 10 bis 15 Jahren mindestens einmal ein Konzert in einem postsowjetischen Land gegeben, Geld wurde von dort auf Ihr Konto überwiesen - das war's. Ja, und Geld ist nicht mal Pflicht: obskure 'sonstige organisatorische und methodische Hilfestellungen' reichen." Pugatschowa habe ganz sicher gute "Chancen" auf eine der inzwischen vier "schwarzen Listen" zu kommen.

"Im Allgemeinen erwartet jeden, der in das Register eingetragen wird, eine 'lustige' Zukunft", so die MK, die ungewohnt ironisch anmerkt: "Sie können dann nicht darauf verzichten, mindestens einen Anwalt zu Rate zu ziehen. Wenn die betreffende Person im Berichtszeitraum kein 'fremdes' Geld erhalten hat, kann sie natürlich Striche in die entsprechenden Spalten [des Formulars] setzen." Allerdings hätten die Behörden jederzeit Zugriff auf die Steuererklärung.

Selbst Buchpreis-Jurys stehen unter Beobachtung

Auf allen Ebenen geraten Kulturschaffende in die Schusslinie der fanatischen Kriegsbefürworter: Ein "Ausschuss" des Parlaments hatte angeblich herausgefunden, dass von den 105 Jury-Mitgliedern für den russischen Buchpreis nur einer mit dem Angriff auf die Ukraine einverstanden war, 13 hätten sich dagegen ausgesprochen. Das regierungsnahe russische "Kultur-Portal" will darin ein "Dilemma" erkennen und warnt: "Entweder das Land als Ganzes wird gleichzeitig erleben, was mit ihm passiert, oder es wird für uns extrem schwierig, zu gewinnen. Historische Beispiele - die Teilnahme Russlands am Ersten Weltkrieg - zeigen das deutlich." Das ist nichts weniger als die Forderung nach einem "Burgfrieden" und absoluter Unterwerfung unter Putins Machtpolitik.

"Das ist eine erzwungene Entscheidung"

Derweil gibt es Auflösungserscheinungen in der akademischen Elite. Der Präsident der Russischen Akademie der Wissenschaften (RAS), Alexander Sergejew, kandidierte völlig überraschend nicht mehr für die Wiederwahl, nachdem es hieß, die "Führung des Landes" unterstütze ihn nicht mehr. Er war massiv unter Druck geraten, weil ihm vorgeworfen worden war, sich nicht mutig genug für Kollegen eingesetzt zu haben, die von den Behörden wegen kritischer Stellungnahmen zum Angriffskrieg schikaniert wurden.

Manche hielten Sergejew für einen gerissenen Opportunisten und "Mitläufer", doch das alles rettete ihm offenkundig nicht das Amt: "Die Ereignisse der letzten Tage zwingen mich, meine Kandidatur bei der Wahl zum Präsidenten der Russischen Akademie der Wissenschaften zurückzuziehen. Das ist eine erzwungene Entscheidung. Ich fordere meine Kollegen, die mich unterstützen, nicht auf, ihre Stimme einem der anderen Kandidaten zu geben. Ich fordere Sie alle auf, eine Entscheidung in Übereinstimmung mit unseren gemeinsamen akademischen Traditionen und Werten zu treffen", so Sergejew.

"Weg des Landes ins Nirgendwo. Ins Leere"

Unterdessen rufen Nationalisten nach einer neuen "Ideologie" für Russland, es gehe darum, die geistige "Basis radikal zu verändern": "Aber jetzt ist es unmöglich. Einfach weil es laut Verfassung verboten ist! Denken Sie darüber nach - im Hauptgesetz des Landes ist jede Ideologie für Ihr eigenes Land verboten! Das heißt, der Weg des Landes führt ins Nirgendwo. Ins Leere." Tatsächlich ist in der russischen Staatsverfassung nach den Erfahrungen mit der Sowjetunion eine "Staatsideologie" ausdrücklich nicht vorgesehen. Wie lange das noch so bleibt, sei dahingestellt.

Dass es die konsternierte Rechte eilig hat mit dem "Umbau", wird auch dadurch deutlich, dass aus dieser Ecke jetzt "schnellst möglich" Volksabstimmungen für den Anschuss der besetzten Gebiete an Russland gefordert werden: "Die Leute glauben, dass die Stabilität nach dem Referendum zunehmen wird." Die Zeit drängt aus Sicht der Propagandisten, weil die Ukraine derzeit auf dem Vormarsch ist und selbst einst "befreite" Regionen verloren zu gehen drohen oder bereits wieder zum Schlachtfeld wurden. Der Kreml hatte die geplanten Referenden angesichts der desolaten militärischen Lage vorerst abgeblasen.