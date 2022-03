"Es sind Tausende": Kreml erklärt, wer alles ein "Verräter" ist

Hauptkennzeichen von "Verrätern" ist nach Meinung von Andrei Klimow, dass es sich um Russen handelt: "Wenn ein amerikanischer Spion so etwas tut, ist er kein Mitglied der 'fünften Kolonne', er ist nur ein Feind." Eine inländische Person, die wisse, "dass sie ihrem Land auf die eine oder andere Weise" schade, gehöre auf jeden Fall zum Kreis der Verräter.

Klimow (67), der den Wahlkreis Perm im Russischen Föderationsrat vertritt und dort Vorsitzender der Kommission zum "Schutz der staatlichen Souveränität" ist, nannte im Interview mit den russischen "News" auch gleich ein konkretes Beispiel, um welche Personen es geht: "Zum Beispiel Universitätsprofessoren, die ihren Studenten oder Doktoranden tatsächlich einreden, sie sollten mal 'aus der Hektik rauskommen'. Das heißt, sie motivieren sie direkt dazu, gut zu lernen, sich Wissen anzueignen, um später irgendwo im Ausland einen Job zu finden. Sie sagen direkt: 'Was willst du hier rumsitzen? Hier, geh in die USA, nach Australien."

"Menschen, die uns bewusst schaden wollen"

Obwohl es in solchen Fällen nicht um Sabotage und Spionage gehe und auch kein Geld fließe, sei es Verrat: "Das heißt, wir bauen ein Land auf, verstehen Sie? Und sie zerstören seine Grundlage und leben unter uns. Es ist ein Chaos. Also Menschen, die uns bewusst schaden wollen, uns schwächen, unsere Gesellschaft spalten, sie destabilisieren – wir sind nicht auf dem gleichen Weg wie sie." Das seien "Verräter an ihrer Nation".

Er spreche von "Tausenden von Menschen" unter 145 Millionen Einwohnern, so Klimow. Diese "subversiven Kräfte" wühlten seit "Ende der achtziger Jahre". Die allermeisten arbeiteten "direkt oder indirekt" für die USA, der Rest für andere Nationen oder den "Islamischen Staat".

Fünf Prozent handelten aus eigenem Antrieb: "Aber wenn zum Beispiel jemand eine andere Meinung hat als ich, sehe ich das nicht so schlimm, wenn er Bücher liest oder Filme anschaut, die nicht die sind, die ich sehe oder lese. Ich lese auch ausländische Seiten, und zwar von morgens bis abends. Das heißt, wir werden und können nicht für Gedanken, Meinungen, Ansichten bestraft werden, weil dies von der Verfassung verboten ist."

Strafgesetz soll "nicht grausam, sondern wirksam" sein

Immerhin erklärte Klimow damit auch, wer kein "Verräter" nach seiner Definition sei: "Wir sprechen hier nicht von Leuten, die einen anderen Standpunkt vertreten als ich, oder von denen, die, ohne selbst Position zu beziehen, abweichende Ansichten von anderen weitergegeben haben. Eine Person, die Facebook weiterhin nutzt, gehört nicht zu dieser Kategorie." Außer natürlich, so der Politiker, das in Russland verbotene soziale Netzwerk werde für illegale Informationen genutzt.

Der Föderationsrat diskutiere das Thema seit fünf Jahren und werde voraussichtlich im Mai dazu Vorschläge machen, wie sich das "Problem" in den Griff bekommen lässt: "Die Wirksamkeit des Gesetzes hängt nicht von seiner Grausamkeit ab, sondern von der Unausweichlichkeit der Bestrafung. Und von seinem Targeting. Das heißt, Sie sollten auf keinen Fall Unschuldige, Unbeteiligte in Mitleidenschaft ziehen, denn dies hat den gegenteiligen Effekt."

Russische Zeitungen hatten schon von einem "Spionagewahn" berichtet, auch ukrainische Medien sind voller Artikel über die Jagd auf angebliche oder wirkliche "Agenten". Putin hatte in einer "Wutrede" Mitte März lautstark auf die vermeintlich vielen "Verräter" geschimpft.