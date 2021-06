Krebskranke Françoise Hardy löst Sterbehilfe-Debatte aus

Françoise Hardy gehört zu den prominentesten französischen Sängerinnen und ist seit 1961 im Geschäft. Damals schrieb der Autor des unvergessenen Johnny Hallyday eigens für sie den Titel "Oh oh Chérie". Was sie berühmt machte, war jedoch die B-Seite der Single, "Tous les garçons et les filles". Die weltläufige Künstlerin sang auch auf Deutsch, Spanisch, Englisch und Italienisch. Über ihr letztes Album von 2018 sagte sie: "Ich hatte aus vielen – sehr vernünftigen – Gründen nicht vor, ein weiteres Album zu machen. Die Umstände haben anders entschieden, angefangen damit, dass ich mich in einen Song verliebte, den ich komplett zufällig hörte, 'Sleep' von der finnischen Band Poets of the Fall. Ich spielte ihn Erick Benzi vor, dem er gefiel – und der mir anschließend zu meiner Überraschung eine Reihe wunderschöner Melodien seiner eigenen Kompositionen schickte, die mich dazu inspirierten, einige Texte zu schreiben. Das Album erschuf sich also praktisch von selbst, alles unter der fähigen und wohlwollenden Führung Erick Benzis, ohne den nichts von all dem möglich gewesen wäre."

"Das Berühmtwerden habe ich gar nicht mitbekommen"

Jahrzehntelang galt die Hardy als Mode- und Stil-Ikone, obwohl sie sich wegen ihres Lampenfiebers nach 1968 auf der Bühne rar machte. "Den ganzen Rummel des Berühmtwerdens habe ich eine Zeit lang kaum mitbekommen", so Hardy in der "Zeit". "Ich war damals nämlich zum ersten Mal in meinem Leben verliebt. Darüber habe ich auch Lieder geschrieben, was mich von allem anderen ablenkte. Abgesehen davon war ich dauernd auf Reisen und musste sehr viel arbeiten. Die PR-Arbeit habe ich als unendlich langweilig wahrgenommen, deshalb blickte ich oft so grimmig in die Kameras. Daran hat sich bis heute nicht viel geändert. Ich schreibe gern Songs und nehme sie gern auf – alles, was danach kommt, ödet mich an."