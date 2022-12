Kreativpreis: Dirigent Valery Gergiev ist "Person des Jahres"

Großes Brimborium um den früheren Chef der Münchner Philharmoniker, Valery Gergiev: Bei der diesjährigen Verleihung der Kreativpreise in Moskau durfte sich der Putin-Freund über eine Trophäe als "Person des Jahres" freuen, wie die Nachrichtenagentur TASS meldete. Der Dirigent bekam den Preis aus der Hand des stellvertretenden russischen Premierminister Dmitri Tschernyschenko, der im Kabinett für Kultur und Sport zuständig ist. Unmittelbarer Anlass für die Würdigung war nach russischen Medienberichten eine Tournee durch neun russische Städte, in denen Gergiev insgesamt elf Konzerte gab, darunter die Oper "Boris Godunow" von Modest Mussorgsky.

"Tradition ist unsere große Stärke"

In München war Gergiev unmittelbar nach Kriegsbeginn von seinem Spitzenposten bei den städtischen Philharmonikern entfernt worden, weil er sich von Putins Angriff auf die Ukraine nicht distanzieren wollte. Er zog es vor, trotz eindringlicher Aufforderung keine Stellung zu nehmen, woraufhin Oberbürgermeister Dieter Reiter seine fristlose Entlassung verfügte, zumal Kiew Partnerstadt von München ist. Rechtsmittel legte Gergiev, dem ein Millionen-Vermögen nachgesagt wird, nicht ein. Seitdem tourt er durch Russland, wo er zu einer Art Generalintendant aufgestiegen ist: Sein Mariinski-Theater in St. Petersburg hat mehrere Außenstellen bis ins fernöstliche St. Petersburg.

Kürzlich hatte sich Gergiev in die russische "Kulturfront" eingereiht und zur Gründung dieses kremlnahen Sympathisantenkreises ein Grußwort geschickt. Ansonsten hielt sich der Dirigent mit öffentlichen politischen Äußerungen eher zurück. Im Sommer bezeichnete er die Absagen russischer Kulturprogramme im Westen als der "Augenblicks-Stimmung" geschuldet und sagte: "Tradition ist unsere große Stärke, daher wird es nicht gelingen, die russische Kultur zu beschneiden."

Überhäuft mit russischen Staatspreisen

Nebenbei bemerkte er, dass sich seiner Meinung nach "moderne experimentelle" Stücke niemals mit einer Oper wie "Pique Dame" von Tschaikowsky messen könnten. Im Übrigen werde die "Cancel Culture" vergehen und nur Künstler, die in ihrer Arbeit erfolgreich seien, könnten auch "interessante politische Figuren" sein.

Gergiev bekam bereits drei Staatspreise der Russischen Föderation (1993, 1998, 2015), die Titel Volkskünstler der Russischen Föderation (1996) und Held der Arbeit (2013), sowie den Alexander-Newski-Orden (2016). Kürzlich dirigierte er Prokofjews vaterländische Oper "Krieg und Frieden" nach dem Roman von Leo Tolstoi. Als nächstes wird der Künstler am 5. Dezember in St. Petersburg Giacomo Meyerbeers mehrstündiges Religions-Drama "Die Hugenotten" dirigieren, wo es um den Glaubenskampf zwischen Katholiken und Protestanten in Frankreich geht.

"Nicht jeder hält Prüfungen stand"

Bei der Verleihung der "Creative Awards" wurde auch der russische Popbarde Jaroslav Dronow alias "Schamane" bedacht. Er gehört zu den prominentesten "patriotischen" Sängern und erlebte seit Kriegsbeginn einen rasanten Aufstieg in den Propaganda-Medien.

Für Organisatorin Marina Abramowa wurden in Moskau die "Besten der Besten" mit Trophäen bedacht. Dazu gehörte auch der auf ein Gesamtvermögen von 15 Milliarden US-Dollar geschätzte Oligarch Alischer Usmanow, dessen Villa am Tegernsee durchsucht wurde. Dabei wurde die kostbare Replik eines Fabergé-Eis beschlagnahmt. In Bankfilialen in München und Frankfurt war wegen des Verdachts der Geldwäsche im großen Stil ebenfalls nach Eigentum von Usmanow gefahndet worden.

Der gebürtige Usbeke, der sein Firmenimperium über die USM-Holding steuert, wurde in seiner Eigenschaft als Mäzen ausgezeichnet: "Jeder kennt diesen Namen, aber nicht jeder weiß, um was für eine einzigartige Persönlichkeit es sich handelt. Es gibt Dinge, die einen Menschen berühren, seine Vorstellung von sich selbst verändern: Macht, Geld und Ruhm. Und nicht jeder kann diesen Prüfungen standhalten. Menschen ändern sich und nicht immer zum Besseren. Hier hat Alischer Usmanow jede Änderung seiner Selbstwahrnehmung vermieden. Ich freue mich sehr, diese Auszeichnung zu überreichen und danke ihm für das, was er für uns alle getan hat", hieß es in der Laudatio.