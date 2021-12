Krass und hart? Böhmermann zahlt Schwarzfahrern ihre Geldstrafe

In NS-Uniform, mit Stechschritt und einer schwarz-weißen Satire-Rückblende "geiferte" Böhmermann dann im Stil der Wochenschauen aus den dreißiger Jahren: "Zwei niederträchtige Volksschädlinge, eine Verbrecherbande, hatte die Idee, zwei Pfennig-Stücke so lange breit zu klopfen, bis sie die Form von 10-Pfennig-Stücken hatten. Diese manipulierten Münzen steckten die Übeltäter dann in unsere deutschen, unschuldigen Münzfernsprecher und konnten somit verboten günstig telefonieren. Doch Führer sei Dank, die Schuldigen wurden gestellt und wegen Betrugs angezeigt."

Doch weil es seinerzeit noch keine gesetzliche Regel für die "Täuschung von Maschinen" gegeben habe, seien die Täter am 18. Dezember 1933 freigesprochen worden. Das "Fernsprechautomatenurteil" machte Schlagzeilen: "Darum erließen die sonst so 'gutmütigen' Nationalsozialisten 1935 ein neues Gesetz gegen Betrug an Automaten. Und so war es wie immer im nationalsozialistischen Deutschland: Ende gut, alles gut."

Eine Gesetzesverschärfung, die Folgen hatte: "Bis heute werden Menschen für eine Bagatelle eingesperrt, weil die Nazis eine Gesetzeslücke mit Kruppstahl geschlossen haben." Tatsächlich hatte das Reichsgericht schon 1908 in einem "Schwarzfahrerfall" geurteilt, ein Schuldspruch sei nicht möglich, weil nicht nachzuweisen war, dass der Betroffene einen Bahnmitarbeiter direkt "getäuscht" hatte.

"Geld ist anderswo besser angelegt"

Wegen "Schwarzfahrens" würden allerdings vor allem Menschen gemaßregelt, die "kein Geld" hätten, so Böhmermann: "Wer sich kein Drei-Euro-Ticket leisten kann, der hat natürlich erst recht kein Geld für das erhöhte Beförderungsentgelt von 60 Euro. Und wer das auch nicht bezahlen kann, bekommt eine Geldstrafe von hunderten von Euro aufgebrummt." Allein im Jahr 2018 hätten rund 7.000 Betroffene wegen des Erschleichens von Beförderungsleistungen eine Haftstrafe antreten müssen, und das komme den Staat teuer, denn ein Tag hinter Gittern koste je nach Bundesland zwischen 98,10 Euro und 188,12 Euro. Alles zusammen ergebe geschätzte Haftkosten von rund vierzig Millionen Euro für Schwarzfahrer – Geld, das anderswo besser angelegt sei.

Den Hinweis, es gebe doch "Sozialtickets" für mittellose Menschen, ließ Böhmermann nicht gelten, denn Hartz-IV-Empfänger hätten nur 40,10 Euro für Verkehrsleistungen monatlich zur Verfügung, das billigste Sozialticket sei in vielen Städten jedoch teils deutlich teurer. In München allerdings werden für die einschlägige Isarcard S demnächst 31,10 Euro fällig, in Nürnberg gibt es sogar ein Angebot für 15 Euro. Zwar gibt es Politiker wie den nordrhein-westfälischen Justizminister Peter Biesenbach (CDU), der das Schwarzfahren zu einer Ordnungswidrigkeit herabstufen wollte, doch der kam nach seinem Vorstoß zum Fazit: "Es lohnt sich nicht, sich zu verkämpfen, wenn erkennbar keine Mehrheit dafür da ist."

Richterbund stellt Straftatbestand in Frage

So sagte auch der bayerische Justizminister Winfried Bausback (CSU): "Ich bin strikt gegen eine Entkriminalisierung des Schwarzfahrens." Und seine hessische Amtskollegin fürchtete für diesen Fall sogar eine "Kapitulation des Rechtsstaats". Und dass, obwohl viele Lobbyverbände, darunter der Richterbund, den Straftatbestand Schwarzfahren längst in Frage stellten, wohl wegen der Arbeitsüberlastung mit entsprechenden Bagatellverfahren. Allein die Berliner Justiz ist jährlich mit rund 40.000 Verfahren befasst. Laut Richterbund könnten zum Beispiel nur noch diejenigen verurteilt werden, die sich "einer Fahrkartenkontrolle aktiv entziehen".

Und am Ende hatte Böhmermann für seine Zuschauer noch einen Clou parat: Weil 28 Redaktionsmitarbeiter für das kommende Jahr auf ihre Jobtickets verzichteten, kamen 10.080 Euro zusammen, mit denen die Geldstrafen für sieben Schwarzfahrer bezahlt wurden, die sonst noch vor Weihnachten mit Haft rechnen mussten, einer davon sogar mit einer Knastzeit von fast einem Jahr. Böhmermann rechnete vor, dass die Gesamthaftzeit aller Betroffenen immerhin 101.250 Euro gekostet hätte, dem Staat seien also durch die "Magazin Royale"-Aktion viele Ausgaben erspart geblieben. Wer solche Art von "Solidarität" angebracht hält, der könne unter Freiheitsfonds.de mit Geldspenden weitere Schwarzfahrer vor dem Knast bewahren.